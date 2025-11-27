Welche Wärmepumpe passt zum Kunden? Wie lässt sich das Gerät bei ihm platzieren? Wer klärt Fragen bei der Inbetriebnahme? – Um Fachhandwerker vollumfänglich zu unterstützen, ergänzt REMKO seine hochwertige Heiztechnik durch beispielhafte Supportangebote. Dazu gehören neun technische Berater, die sich im Bedarfsfall kompetent kümmern – persönlich, bundesweit und kostenfrei.

Ein spezialisierter Ansprechpartner räumt im Handumdrehen Stolpersteine beiseite, die Außenstehende viel Rechercheaufwand kosten. Darum hat der Heizungshersteller REMKO bereits vor drei Jahren eine Truppe von technischen Beratern aufgestellt, die Fachhandwerker in ganz Deutschland unentgeltlich unterstützen. Schon in der Auswahlphase helfen sie beim Ermitteln der geeigneten Wärmepumpe für Privat- wie Geschäftskunden. Sie vermitteln Interessenten die Funktionsweise und Vorzüge der Technik und betreuen sie vor, während und nach der Installation.

Bei Bedarf setzt sich das technische Beratungsteam intensiv mit den örtlichen Gegebenheiten am Einsatzort auseinander. Die REMKO-Fachkräfte erledigen Machbarkeitsanalysen, die Planung der technischen Umsetzung sowie die Dimensionierung der Wärmepumpen. Natürlich stehen sie lokalen Installateuren bei der Inbetriebnahme und Fehlerdiagnose zur Seite. Auch, wenn sich zu einem späteren Zeitpunkt noch Unklarheiten oder Schulungsbedarf ergeben.

Für Kunden, die eine umfassende Absicherung wünschen, bietet REMKO außerdem den CheckServ Service für alle Klima- und Wärmeanlagen an. Dieser umfasst die technische Geräteübergabe durch einen qualifizierten REMKO-Servicepartner für maximale Zuverlässigkeit und Werterhaltung der Geräte. Des Weiteren stehen verschiedene Wartungspakete zur Wahl sowie eine Garantieverlängerung auf insgesamt 5 Jahre.

Weitere Informationen zu Produkten aus dem Hause REMKO sind auf www.remko.de zu finden.