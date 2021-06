Pressemeldung

Kaum ein Tag vergeht, ohne dass die Medien über einen neuen Verstoß berichten. Das Thema Datenschutz & Informations-Sicherheit ist in aller Munde, denn Verstöße gegen das Datenschutzrecht können überall vorkommen. interdomus Haustechnik sorgt dafür, dass seine Mitglieder bestens informiert sind und bietet ihnen professionelle Hilfe. „Von der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO), die seit dem 25. Mai 2018 europaweit gilt, sind auch alle Fachbetriebe im Handwerk betroffen“, sagt Stefan Ehrhard, Geschäftsführer von interdomus Haustechnik. Dem seien sich die mittelständischen (Klein)Unternehmer aber oftmals nicht bewusst. Deshalb macht die SHK-Verbundgruppe aus Dreieich immer wieder aktiv auf die Wichtigkeit und Prisanz des Themas Datenschutzaufmerksam. „Wir zeigen an alltäglichen Situationen , wo überall Datenschutzfallen lauern können“, erzählt Stefan Ehrhard. Aktuelle Beispiele, die in Deutschland zu zu meist nicht unerheblichen Bußgeldern geführt haben, sollen die Fachhandwerker zusätzliche für den Datenschutz sensibilisieren. Ganz individuelle und praktische Hilfe bietet den interdomus-Gesellschaftern außerdem der externe Datenschutzbeauftragte der MHK Group. „Uns ist es wichtig, dass die Gesellschafter schnell datenschutzkomform arbeiten und handeln. Deshalb greifen wir ihnen mit dem Angebot mühelos unter die Arme – bevor es zu unnötigen Strafen kommt“, betont Erich Zimmermann von der ZiDa-Datenschutz GmbH das Angebot.