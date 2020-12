Als Teil der globalen Initiative treibt GROHE die Nachhaltigkeitstransformation auf Basis der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN voran

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis 2021 ehrt das Engagement von GROHE für mehr Ressourceneffizienz in der Wertschöpfungskette sowie das Nachhaltigkeitswirken von GROHE Blue

Die Sanitärmarke unterstreicht: Nachhaltigkeit muss als eine kontinuierliche, nie endende Reise verstanden werden

„Wir bei GROHE haben eine Macher-Mentalität: Wir setzen Pläne in die Tat um," so beschreibt Thomas Fuhr, Leader Fittings LIXIL International und Co­CEO Grohe AG, in der Dokumentation, wie Nachhaltigkeit bei GROHE gelebt und in konkretes Handeln übersetzt wird. Der Kurzfilm ist Teil der globalen Nachhaltigkeits- und Klimaschutz­Initiative „50 Sustainability & Climate Leaders", für die GROHE mit 49 internationalen Unternehmen ausgewählt wurde. Als Pioniere ihrer Branchen beweisen die Porträtierten, wie sie sich auf Grundlage der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals - SDGs)[1] der Vereinten Nationen aktiv für eine nachhaltige Zukunft einsetzen und auf diese Weise andere inspirieren, ihrem Vorbild zu folgen. Auch die Marke GROHE zeichnet anhand von Meilensteinen ihres 20-jährigen Nachhaltigkeitsengagements nach, mit welchen innovativen Ansätzen sie Nachhaltigkeit zum Kern ihres unternehmerischen Handelns macht und Transformation als wirtschaftliche Chance begreift. Dass GROHE so wirksame Beiträge entlang der gesamten Wertschöpfungskette leistet und es zudem Konsumenten erlaubt, nachhaltig zu leben, honoriert auch die Jury des Deutschen Nachhaltigkeitspreises und zeichnet die Marke im Transformationsfeld „Ressourcen“ sowie das Wassersystem GROHE Blue in der Kategorie „Design“ aus.

„Die Wertschätzung unserer Bemühungen mit einem der wichtigsten Nachhaltigkeitspreise Europas ehrt uns in hohem Maße. Bei GROHE dreht sich alles um die wertvollste und zugleich knappste Ressource: Wasser. Sie ist Kern unserer täglichen Arbeit. Ressourcenschonend zu agieren und unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren muss für uns daher selbstverständlich sein,“ sagt Thomas Fuhr.

Hinter den Kulissen von GROHEs Nachhaltigkeitsmanagements

Grundlage allen Engagements im Bereich Nachhaltigkeit ist vor allem der Mut, neue Wege zu gehen. Denn fundamentale Veränderungen, wie sie GROHE in den letzten 20 Jahren angestoßen hat, erfordern es, Herausforderungen anzunehmen. Und dies geht nur gemeinsam: Nachhaltigkeit wird bei GROHE in allen Bereichen gelebt. Angefangen mit der Produktentwicklung, die Nachhaltigkeit („Ecological“) durch Technologien wie EcoJoy mit Genuss („Enjoyment“) verbindet: Bei gleichbleibendem Komfort wird der Wasserverbrauch bis um die Hälfte reduziert. Das Entwicklungszentrum am Standort Hemer erforscht und entwickelt mit 160 Mitarbeitern kontinuierlich neue Innovationen und Herangehensweisen, um künftig noch umweltschonendere Produkte und Lösungen zu kreieren, die es dem Endverbraucher ermöglichen, den Alltag möglichst einfach nachhaltiger zu gestalten. Doch nicht nur die Nutzung wasser- und energiesparender Produkte steht im Fokus - auch ihre Herstellung wird unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten stetig optimiert. Seit April 2020 produziert GROHE als einer der ersten führenden Sanitärhersteller CO2-neutral und nähert sich mit Recyclingraten von mehr als 90 Prozent der Kreislaufwirtschaft. Initativen wie „Less Plastic“ tragen in besonderem Maße zur Schonung von Ressourcen und Müllvermeidung bei. Bereits 23,5 Millionen Plastikverpackungen wurden im Rahmen dieser Initiative eingespart - ein erster Meilenstein auf dem Weg zum Ziel, bis März 2021 alle Plastikmaterialien aus Produktverpackungen zu verbannen. Komplementiert wird der Kampf gegen das globale Plastikmüllproblem durch GROHE Blue. Das vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis Design 2021 als Sieger in der Kategorie „Ikonen“ ausgezeichnete Wassersystem bietet gekühltes, gefiltertes und auf Wunsch mit Kohlensäure versetztes Wasser direkt aus der Küchenarmatur - und macht so Plastikflaschen unnötig.

„Auch wenn wir in den vergangenen Jahren viel erreicht haben, ist uns bewusst, dass wir unser Engagement kontinuierlich weiter verstärken müssen, um die Zukunft des Wassers nachhaltig zu gestalten. Nachhaltigkeit ist für uns eine kontinuierliche Reise, die wir mutig weitergehen müssen. Ich bin stolz darauf, dass wir dies als Team tun und jeder Einzelne bei uns seinen Beitrag leistet. Nur so können wir einer nachhaltigen Wirtschaft den Weg bereiten, den globalen Herausforderungen begegnen und die Lebensqualität der Menschen verbessern," sagt Jonas Brennwald, Leader LIXIL EMENA.

+++ Tauchen Sie in die Nachhaltigkeitsgeschichte von GROHE ein und erfahren Sie hier, welche wichtigen Meilensteine und Initiativen im Laufe der Jahre zu den jüngsten Erfolgen geführt haben. +++

Weitere Informationen rund um GROHE und seine Nachhaltigkeitsthemen finden Sie unter green.grohe.com

[1] Die GROHE Nachhaltigkeitsstrategie beruht auf den Sustainable Development Goals der UN. Die insgesamt 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung sind Teil der „Agenda für nachhaltige Entwicklung bis 2030, die 2015 von allen Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen angenommen wurden. Sie umfassen konkrete Vorgaben zu akuten Herausforderungen, wie den voranschreitenden Klimawandel, wachsende Ungleichheiten oder Wasserverschmutzung, die es zu bewältigen gilt. Mehr Informationen finden Sie hier.