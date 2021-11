Pressemeldung

In der vorbeugenden Instandhaltung tragen Sie dafür Sorge, dass Maschinen nie ungeplant stillstehen, Prozesse stabil laufen und Energiekosten sinken. Die Wärmebildkamera testo 868 unterstützt Sie bei dieser Herausforderung und hilft Ihnen, kleinste Mängel durch thermische Auffälligkeiten an mechanischen Anlagekomponenten oder elektrischen Systemen frühzeitig zu erkennen. In Zeiten von Industrie 4.0 setzen Sie mit der Wärmebildkamera testo 868 auf einen sicheren, vernetzten und digitalen Begleiter. Mit ihrer ergonomischen Bauweise, dem großen Display und der testo Thermography App können Sie Messungen lückenlos dokumentieren und die Wärmebilder mit Kollegen*innen und Kunden*innen teilen.

