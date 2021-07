Pressemeldung

Nach dem Chillventa eSpecial 2020 ist es nach vier Jahren ohne persönliches Treffen endlich soweit: Die Weltleitmesse für Kältetechnik mit den Segmenten Klima, Lüftung und Wärmepumpen, die Experten aus aller Welt zusammenbringt, wird vom 11. bis 13. Oktober 2022 wieder am Messeplatz Nürnberg vorbereitet. Am Vortag,10. Oktober 2022, soll wie gewohnt der hochkarätige Chillventa CONGRESS stattfinden. Die Anmeldung als Aussteller ist ab sofort möglich. Für eine verbesserte User-Experience und noch gezieltere Informationen sorgt der neue Web-Auftritt der Chillventa. Endlich wieder persönlich Netzwerken, live Innovationen bestaunen und sich weiterbilden. All das bietet die Chillventa dank ihrem einzigartigen Fachangebot, das die gesamte Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpentechnik abbildet. In den Fachforen, beim Chillventa CONGRESS und dem umfangreichen Rahmenprogramm stehen Trendthemen wie Gesamtenergieeffizienz, Beitrag zur Energiewende, Kältemittel, gleichzeitige Wärme- und Kältenutzung sowie Rechenzentrumskühlung im Fokus. Daneben werden Kreislaufwirtschaft und Kühlkette im Pharmabereich aufgegriffen. Mit ihrem umfassenden Fachangebot präsentiert die Chillventa die gesamte Wertschöpfungskette der Industrie, Komponenten, Systeme und Anwendungen sowie Innovationen und Dienstleistungen rund um Kälte, Klima, Lüftung und Wärmepumpen.

„Wir bereiten uns darauf vor, unsere Messehallen endlich wieder in Aktion zu erleben und die internationale Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpen-Branche bei uns in Nürnberg persönlich begrüßen zu können. Wir sind sicher, dass eine Plattform, wie die Chillventa sie bietet, nun gefragter denn je ist und an ihren Erfolg von 2018 definitiv anknüpfen wird“, so Daniela Heinkel, Leiterin Chillventa, NürnbergMesse.

Jetzt Aussteller werden

Ab sofort können sich interessierte Aussteller ihren Messestand auf der Chillventa 2022 sichern. Schnell sein lohnt sich: Bis 1. Oktober 2021 gibt es den Frühbuchervorteil.

Alle Informationen unter: www.chillventa.de/anmeldung

Neue Webseite für gezielte Informationen

Pünktlich zum Anmeldestart für 2022 geht die Chillventa mit einem neuen Webauftritt an den Start. Eine verbesserte User-Experience und noch gezieltere Informationsbeschaffung über alle wichtigen Themen und Zahlen der Chillventa zeichnen diese aus.