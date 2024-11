Der Dunstabzug absorbiert Gerüche, nimmt Essensdünste auf und sorgt für gute Luft. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Abluft- und Umluftbetrieb. Beim Abluftbetrieb werden die Dampfschwaden über einen Luftkanal durch das Mauerwerk nach draußen geleitet. Der Nachteil: Mit der Abluft wird gleichzeitig Wärme den Wohnräumen entzogen. Energiebewusste Haushalte setzen daher auf moderne Umlufttechnik. Hierbei wurden die Kochdämpfe bisher mit Fett- und Aktivkohlefiltern gereinigt und zurück an den Raum abgegeben.

Für richtig frische Luft bietet ORANIER, einer der führenden Anbieter innovativer Küchentechnik in Deutschland, jetzt einen leistungsstarken und nahezu wartungsfreien Plasmafilter an. Dieser kommt anstelle der Aktivkohlefilter zum Einsatz. Der Profi-Plasmafilter befreit die angesaugte Luft von Geruchsmolekülen, bei denen herkömmliche Aktivkohlefilter schnell an ihre Grenzen stoßen. Selbst intensive Gerüche von gebratenem Fisch oder Knoblauch neutralisiert der Profi-Plasmafilter schnell und kraftvoll, und sogar Viren, Bakterien und Schimmelsporen werden eliminiert.

Super sauber, richtig rein

Der Plasmafilter wird hinter dem Fettfilter montiert. Gelangt die von Fettpartikeln gereinigte Luft zum Plasmafilter, zerstört das durch die elektrische Spannung erzeugte Ozon die Geruchsmoleküle und reinigt so die Luft. In einem weiteren Schritt werden die Reststoffe neutralisiert und das Ozon blockiert. Das Ergebnis: Die Luft wird super sauber und richtig rein.

ORANIER bietet den Profi-Plasmafilter sowohl für die Dunstabzugshaube als auch für den Kochfeldabzug an. Bei den sogenannten Kochfeldabzügen ist der Dunstabzug direkt hinter oder mittig im Kochfeld integriert. Hier wird der Profi-Plasmafilter entweder in den Sockelbereich gelegt oder direkt an die Wand montiert und mit Flachkanälen an den Kochfeldabzug angeschlossen. In der Dunstabzugshaube wird er einfach auf den Luftstutzen aufgesetzt. Dank der einfachen Montage heißt es: Stecker rein – fertig!

Abzugshauben und Kochfeldabzüge im Umluftbetrieb sind mit einem Plasmafilter praktisch wartungsfrei. Denn nur der Fettfilter aus Metall kommt noch regelmäßig zur Reinigung in die Spülmaschine. Da separate Aktivkohlefilter nicht mehr notwendig sind, entfallen zudem die Kosten für den regelmäßigen Austausch. Fazit: Der Profi-Plasmafilter ersetzt die herkömmlichen Aktivkohlefilter und spart so langfristig Kosten. Er sorgt stets für reine Luft, ein gesundes Raumklima und trägt damit zur Luftreinheit der gesamten Wohnung bei. Weitere Informationen und das gesamte Sortiment unter www.oranier.com.