Mit der kostenfreien myPelletronic App bietet ÖkoFEN seinen Fachpartnern ein leistungsstarkes Tool zur komfortablen Fernüberwachung und Wartungsplanung von ÖkoFEN Pelletheizungen. Die App ermöglicht mit nur einem Klick den ortsunabhängigen Zugriff auf die Heizsysteme der Kunden – von Smartphone, Tablet oder PC aus.

Ein zentrales Feature ist die vorausschauende Serviceplanung: Die App erkennt frühzeitig anstehende Wartungs- oder Reinigungsbedarf der Heizkessel und informiert automatisch den zuständigen Fachbetrieb. So lassen sich Serviceeinsätze effizienter planen, Ausfallzeiten minimieren und Kundenbeziehungen stärken.

Dank der einheitlichen Benutzeroberfläche – identisch in App, Webportal und direkt am Heizsystem – gestaltet sich die Bedienung besonders intuitiv. Im übersichtlichen Dashboard sind alle relevanten Informationen auf einen Blick abrufbar. Anlagen lassen sich gezielt filtern und sortieren, etwa nach Kesseltyp, Leistung oder Software-Version. Aufzeichnungen stehen zudem im CSV- oder PNG-Format zum Download bereit.

Ein weiterer Pluspunkt: die Energiesparfunktionen durch Online-Wetterdaten. Reagiert die Anlage auf sonnige Wetterprognosen, kann sie automatisch den Heizbetrieb anpassen – insbesondere bei Kombination mit Solarthermie oder PV-Anlagen. Das spart Energie, Brennstoff und Kosten.

Mit der myPelletronic App setzt ÖkoFEN neue Maßstäbe in Sachen Kundenservice, Effizienz und Nachhaltigkeit. Schnell installiert, einfach zu bedienen und komplett kostenlos – jetzt verfügbar für alle ÖkoFEN Partner!