Vorausschauende Wartung mit der myPelletronic App: Predictive Maintenance bei ÖkoFEN
Ein zentrales Feature ist die vorausschauende Serviceplanung: Die App erkennt frühzeitig anstehende Wartungs- oder Reinigungsbedarf der Heizkessel und informiert automatisch den zuständigen Fachbetrieb. So lassen sich Serviceeinsätze effizienter planen, Ausfallzeiten minimieren und Kundenbeziehungen stärken.
Dank der einheitlichen Benutzeroberfläche – identisch in App, Webportal und direkt am Heizsystem – gestaltet sich die Bedienung besonders intuitiv. Im übersichtlichen Dashboard sind alle relevanten Informationen auf einen Blick abrufbar. Anlagen lassen sich gezielt filtern und sortieren, etwa nach Kesseltyp, Leistung oder Software-Version. Aufzeichnungen stehen zudem im CSV- oder PNG-Format zum Download bereit.
Ein weiterer Pluspunkt: die Energiesparfunktionen durch Online-Wetterdaten. Reagiert die Anlage auf sonnige Wetterprognosen, kann sie automatisch den Heizbetrieb anpassen – insbesondere bei Kombination mit Solarthermie oder PV-Anlagen. Das spart Energie, Brennstoff und Kosten.
Mit der myPelletronic App setzt ÖkoFEN neue Maßstäbe in Sachen Kundenservice, Effizienz und Nachhaltigkeit. Schnell installiert, einfach zu bedienen und komplett kostenlos – jetzt verfügbar für alle ÖkoFEN Partner!