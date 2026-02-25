Wer eine Duschkabine plant, steht schnell vor der Frage, welche Befestigungsart der Glasflächen an der Wand am besten passt. Die Entscheidung zwischen Profil- oder Beschlagvariante beeinflusst nicht nur die Optik, sondern auch den Montageaufwand - und nicht zuletzt den Preis.

Profil-Duschkabine

Badezimmerwände sind in der Praxis selten im exakten Lot. Damit Türen sauber schließen, muss die Konstruktion präzise ausgerichtet sein. Profilvarianten ermöglichen es, leichte Wandtoleranzen direkt im Profil auszugleichen - ein klarer Vorteil auf der Baustelle. Serienfertigung sowie der geringere Aufwand bei Aufmaß und Montage führen zu einer spürbaren Zeit- und Kostenersparnis.

Vorschlag: Das Profilprogramm von Kermi Duschdesign bietet vielfältige Möglichkeiten: hochwertiges Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) oder das Kunststoffglas Kerolan, jeweils in verschiedenen Ausführungen - glasklar oder mit dezentem Sichtschutz. Ergänzt wird dies durch eine stabile Konstruktion und hochwertige, eloxierte Aluminiumprofile.

Beschlag-Duschkabine

Eine besonders elegante Lösung sind Kermi Duschkabinen mit Beschlagsystem. Sie erfordern ein exaktes Aufmaß und werden individuell gefertigt. Durch im Werk vormontierte Komponenten gelingt die Montage vor Ort durch den Installateur dennoch schnell und zuverlässig. Die dezente Optik wirkt elegant und erleichtert die Reinigung.

Bei vollständig rahmenlosen Konstruktionen treten edle Metallbeschläge und Türgriffe gestalterisch in den Vordergrund und unterstreichen den puristischen Charakter.

Tipp: Aufmaß- und Montageservice für Installateure

Für Duschkabinen und Badewannenaufsätze stellt Kermi Duschdesign in Deutschland und Österreich einen professionellen Aufmaß- und Montageservice speziell für Installateure bereit.