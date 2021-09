Pressemeldung

Das Rot des Klinkerbaus in der Fuistingstraße 4 von Dr. Klaus Strömer ist typisch für die Zeit der 1930er Jahre in dieser Region. Um die 90 Jahre steht es nun schon - und damit es sich noch einmal mindestens 90 Jahre gut in diesem Haus leben lässt, hat der Eigentümer den Umstieg vom Ölkessel zur Wärmepumpe gewagt. Der Tausch einer rein fossil betriebenen Heizung zu einem umweltfreundlichen System konnte auch Dank der staatlichen Förderung realisiert werden.

Die neue Luft-Wasser-Wärmepumpe ersetzt den alten Ölkessel mit 70 kW und sorgt dafür, dass zwei Arztpraxen, ein Zwei-Personen-Haushalt und ein Schwimmbad angenehm temperiert sind. Unterstützt wird das System zur Spitzenlastabfederung von einem Gasbrennwertkessel. Damit sich die Wärme überall gut verteilt, wurden Flächenheizungen mit ausreichend großen Heizkörpern kombiniert.

Wärmepumpen eigenen sich sehr gut für den Einsatz im Altbau. Die Möglichkeit der Kombination der Wärmepumpen mit Brennwertkesseln zu so genannten Hybridsystemen machen es auch für Gebäude ohne aufwendige Dämmung möglich, den Umstieg hin zur grünen Wärme zu realisieren. „Wir sind sehr zufrieden mit der Entscheidung, von Öl auf ein hybrides System mit Wärmepumpe umzusteigen. So nutzen wir die kostenlose Umweltwärme und können vermutlich in naher Zukunft leichter auf ein komplett erneuerbares System umsteigen“, sagt Hausbesitzer Dr. Klaus Strömer.

Technische Angaben

Hersteller: Brötje

Heizlast: 54 kW

Fertigstellung: 2021