Seit mehr als 150 Jahren betreibt die AG Reederei Norden-Frisia den Fährverkehr zu den Inseln Norderney und Juist. Insgesamt zwölf Fähr-, Fahrgast- und Frachtschiffe befördern jährlich rund 2,3 Millionen Gäste und versorgen im ganzjährigen Liniendienst die Insulaner und Gäste der beiden ostfriesischen Inseln.

Robust und bewährt: die Selbstschluss-Armaturen CONTI+ lino SofTouch eignen sich perfekt für den Einsatz an Bord der Fähren. Copyright: AG Reederei Norden-Frisia/Janis Meyer

Damit die Fähren jederzeit einsatzbereit sind, gehen sie mindestens einmal im Jahr in die Werft, wo sie überholt und bei Bedarf modernisiert oder erweitert werden. Im Frühjahr 2023 hat die Reederei im Rahmen der jährlichen Inspektion die öffentlichen Toiletten der Frisia I modernisiert: Die Personen-Auto- Fähre erhielt unter anderem neue Waschtischarmaturen von CONTI+. Hierzu Holger Eilers, Nautischer Inspektor bei der Norden-Frisia Reederei: „Zuvor waren auf der Fähre Infrarot-Armaturen eines anderen Herstellers eingebaut. Diese waren aber sehr störanfällig. Mit bis zu 1.300 Fahrgästen pro Strecke haben wir einen sehr hohen Durchlauf und nur kurze Liegezeiten in den Häfen. Daher ist es für uns unabdingbar, dass die Armaturen verlässlich funktionieren. Aus diesem Grund haben wir uns für die CONTI+ lino SofTouch entschieden: Die Selbstschluss-Armaturen verfügen über eine bewährte Kartuschen-Technologie und lassen sich kinderleicht betätigen. Außerdem ist das Edelstahl-Gehäuse hygienisch, pflegeleicht und robust. Damit eignen sich die Armaturen perfekt für den Einsatz auf unseren Fähren.“ Auch optisch passt die CONTI+ lino SofTouch aufgrund ihrer kompakten Bauweise gut zu den kleinen Waschbecken in den öffentlichen Toiletten der Frisia I. Für Holger Eilers waren auch die Themen Ressourcenschonung und Wartungsfreundlichkeit wichtige Kriterien: „Dadurch, dass wir bei den Armaturen die Wasserlaufzeit selbst einstellen können, sparen wir wertvolles Trinkwasser. Ein weiterer Pluspunkt ist die einfache Wartung: Selbst, wenn mal ein Ersatzteil bei einer Armatur ausgetauscht werden muss, kann dies unser Maschinist Hermann Harms eigenständig im laufenden Betrieb erledigen.“ So kann die Frisia 1 ihren Dienst als Inselversorger für Norderney ganzjährig wahrnehmen und den Gästen jederzeit hygienisch sauberes Trinkwasser zur Verfügung stellen.

