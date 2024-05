Von A wie Anfertigung nach Maß bis Z wie Zuschnittmöglichkeit der Duschwanne. „Eine Dusche für alle“ - unsere Produkte können an sich veränderte Lebenssituationen angepasst werden ohne den Ästhetik-Faktor außer Acht zu lassen. Nicht nur individuelle Vorlieben sind ein wichtiges Kriterium bei der Entscheidung, ob und welche Duschabtrennung in Frage kommt – auch die Quadratmeterzahl und der Grundriss des Badezimmers ist dafür ausschlaggebend. Wenn Sie in unserem Standardangebot kein entsprechendes Produkt finden, bieten wir die Möglichkeit an die Duschkabine anzupassen. Unsere kompetenten und erfahrenen Außendienstmitarbeiter:innen und Servicetechniker unterstützen Sie dabei den verfügbaren Raum optimal zu nutzen, die Duschkabine individuell zu gestalten und selbst die ausgefallensten Innenraumgestaltungen zu realisieren.