Pressemeldung

Neben den Neuerungen im Aussehen, wurde die Emura 3 auch technisch weiter verbessert. Ein speziell entwickelter Lüfter optimiert den Luftstrom für hohe Leistung bei niedrigem Geräuschpegel, wodurch Daikin Emura 3 im Betriebsmodus praktisch unhörbar ist. Der Betriebsbereich wurde erweitert: Der Kühlbetrieb ist zwischen minus 10 °C und plus 50 °C möglich, im Heizbetrieb bietet Emura 3 eine zuverlässige Leistung zwischen minus 20 °C und plus 24 °C. Ein weiteres neues technisches Feature ist der Heat Boost Modus, mit dessen Hilfe Daikin Emura 3 den Raum besonders schnell auf die gewünschte Temperatur erwärmen kann. Die Solltemperatur wird im Vergleich zu einer herkömmlichen Klimaanlage (nur Monosplit) in einer um 14 % kürzeren Zeit erreicht.

Für beste Luftqualität werden mit der Flash Streamer Technologie in Kombination mit einem photokatalytischen Titan-Apatit Filter / Silberallergen- und Luftfilter Partikel, Allergene und Gerüche aus der Luft herausgefiltert.

Zusätzlich steht eine weitere Baugröße mit 4,2 kW Nennkühlleistung zur Verfügung, somit ist Emura 3 in fünf Baugrößen (20 – 25 – 35 – 42 – 50) erhältlich. Mit einem SEER bis zu 8,75 und einem SCOP bis zu 5,15 ist das Split-Klimagerät in der höchsten Energieeffizienzklasse A+++ im Kühl- und Heizbetrieb eingestuft.

Zu den bewährten Funktionen des Vorgängermodells bietet die neue Emura 3 viele neue Komfort-Features für ein angenehmes Raumklima, wie den intelligenten Thermo- und Bewegungssensor, einen 3D Luftstrom, den Coanda Effekt im Kühlen und Heizen.

Steuerbar ist die neue Daikin Emura 3 per Design Infrarot-Fernbedienung, welche in den drei Farben passend zum Innengerät ausgeliefert wird. Das vereinfachte Design und die limitierte Anzahl an Bedienknöpfen machen die Regelung besonders intuitiv. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist ein Magnethalter, um die Fernbedienung komfortabel und schnell an der Wand zu befestigen.

Alle Funktionen sind auch über die App Daikin Onecta bedienbar. Die neue Daikin App Onecta ermöglicht in Kombination mit der Emura 3 nicht nur die Steuerung der Anlage von unterwegs, sondern auch viele neue Features, wie das Auslesen der aktuellen Raumtemperatur und der Gerätedaten sowie eine Fernüberwachung der Anlage. Der Online Controller ist bereits im Gerät integriert und eine Sprachsteuerung über Amazon Alexa / Google Assistant ist möglich.