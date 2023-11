Die Herz Energietechnik führte bereits einige Lehrlinge er-folgreich zur Lehrabschlussprüfung, so auch Mitarbeiterin im Bereich EDV & IT Carina Prem. Im Jahre 2020 beginnt sie bei der HERZ Energietechnik in Pinkafeld die zweite Lehre in ihrer beruflichen Laufbahn.

„Ich habe vorher eine Lehre zur Einzelhandelskauffrau ge­macht und merkte, dass sich mein Interesse doch eher in Richtung Informationstechnologie wandte. So entschied ich mich nach einigen Recherchen eine zweite Ausbildung zu beginnen.“, so die frisch gebackene Informationstechnolo­gin.

So startete sie vor drei Jahren ihre Lehre bei Herz und konn­te ihr Wissen im Fachbereich vertiefen und in das Unterneh­men einbringen. Ihre Lehrzeit hat sich durch Vielseitigkeit ausgezeichnet, denn man lernt ja auch außerhalb der ei­genen Abteilung viele Dinge mit. Jetzt, knapp 3 Jahre nach Start ihrer Lehrausbildung, steht sie als ausgebildete Infor­mationstechnologin in den Reihen der Herz Mitarbeiter und wird auch weiterhin eine tatkräftige Unterstützung im Team bleiben. Die Freude ist nicht nur bei Carina groß, sondern auch bei Geschäftsführer DI (FH) Karl Pucher, der diesen Ausbildungsweg als Zukunftschance sieht:

„Lehrlinge sind der Schlüssel, wenn es um die Zukunft der Fachkräfte geht. So freut es mich besonders, dass wir hier eine weitere erfolgreiche Lehrabschlussprüfung verzeich­nen können und einen wertvollen Mitarbeiter auch zukünftig begleiten dürfen.“

Das Unternehmen strebt auch weiterhin an Lehrlinge in ver­schiedenen Bereichen wie Metallverarbeitung bis hin zur Bürofachkraft, auszubilden.

Herz Energietechnik GmbH, www.herz-energie.at