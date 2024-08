PUK Duschkabinen: Von der Idee zum fertigen Bad – Teil 1

Bevor es zur Bemusterung des Badezimmers geht, sollten Bauherren und Auftraggeber eine gewisse Vorstellung davon haben, was sie eigentlich genau wollen. So fällt es den Planern leichter zum Beispiel die perfekte Duschlösung, die zu den Bedürfnissen des Kunden und zum Badezimmer passt, zu finden. Am leichtesten gelingt das durch einen Blick auf die relevanten Auswahl-Kriterien.