Von zwei auf 120 – und hier in Form einer 40: Was als „Vater-Sohn-Projekt“ im Jahre 1982 begann, hat sich mittlerweile zu einem international agierenden Unternehmen mit rund 120 Mitarbeitern entwickelt. In diesem Jahr feiert perma-trade Wassertechnik als anerkannter Spezialist für Kalkschutzsysteme, Trinkwasserfilter und Heizungswasseraufbereitung sein 40-jähriges Firmenjubiläum. Bild: perma-trade Wassertechnik

Mittlerweile bereits seit 40 Jahren schlägt perma-trade Wellen fürs Thema Wasser und den sensiblen Umgang mit einer unserer wertvollsten Ressourcen. Was 1982 zunächst als Einzelunternehmen mit dem Vertrieb eines permanentmagnetischen Wasseraufbereitungsgerätes aus den USA begann, hat sich mittlerweile zu einem international agierenden Unternehmen mit rund 120 Mitarbeitern entwickelt. Heute ist perma-trade anerkannter Spezialist für physikalische Kalkschutzsysteme, Trinkwasserfilter und Heizungswasseraufbereitung mit Tochtergesellschaften in der Schweiz, Italien, Frankreich sowie den BeNeLux-Ländern. Offenheit, Innovationsgeist und die „Abenteuerlust auf Neues“ ziehen sich als roter Faden durch die Unternehmensgeschichte. Nicht umsonst konnte perma-trade in den letzten Jahren gerade auf dem Gebiet der Heizungswasseraufbereitung als Innovationstreiber einige Meilensteine und neue Qualitätsstandards setzen.

Premium-Partner für umweltfreundliche Wasserbehandlung

Die schwäbischen Wasser-Experten gehen von Haus gerne ihre eigenen „Wasserwege“ – eine Gesinnung, die das Unternehmen auch in Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit immer wieder ein Stück vorangebracht hat. So hat perma-trade im Laufe der Jahre ein vielseitig einsetzbares Komplettsortiment entwickelt und bietet für fast jede Anforderung eine einfache und ressourcenschonende Lösung. Als Premium-Partner für den Sanitärfachhandel steht das Unternehmen nicht nur für hochwertige Produktqualität und erstklassige Fachkompetenz, sondern auch für seine „inneren Werte“. Kompetenz, Verantwortung und Nachhaltigkeit sind die Kern-Werte, die das Unternehmen tragen und das tägliche Denken und Handeln bestimmen. So sieht es Geschäftsführer Michael Sautter auch als Teil seiner sozialen Verantwortung, dass die Komponenten für perma-trade Produkte vorwiegend aus Deutschland bezogen werden und der größte Teil davon in enger Zusammenarbeit mit der „Atrio Werkstatt für Menschen mit Behinderung“ gefertigt wird. Ein besonderes Engagement, für das er 2013 mit der Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet wurde.

Weitere Meilensteine der Firmengeschichte

Mittlerweile verfügt perma-trade über 20-jährige Kompetenz auf dem Gebiet der physikalischen Kalkschutzbehandlung: 2002 wurde das DVGW-zertifizierte Kalkschutzsystem permasolvent primus eingeführt – mit dem permasolvent primus 2.1 kommt nun im Jubiläumsjahr die neue Generation dieser Kalkschutzgeräte auf den Markt. Als wegweisend im Heizungswasserbereich erwies sich 2005 auch die Erfindung der patentierten Heizungswasseraufbereitung permasoft, die mit permaLine mobil und permaLine integral ihre logische Fortsetzung fand. Auch dabei stand das Thema Nachhaltigkeit im Fokus des Unternehmens. So bietet das von der VDI-Richtlinie zur Heizungswasseraufbereitung empfohlene Teilstromverfahren mit permaLine den Vorteil, dass selbst Bestandsanlagenwasser im laufenden Betrieb wieder aufbereitet werden kann. Dies spart Wasser, Zeit und Arbeitsaufwand und schont auch die Umwelt. Denn das zur Heizungswasseraufbereitung eingesetzte Mischbettharz ist bei perma-trade in einen Recyclingprozess eingebunden, was Jahr für Jahr Hunderte Tonnen an Müll spart.

Weitere Informationen unter www.perma-trade.de