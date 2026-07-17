Teilnehmer der Next Generation Akademie von interdomus Haustechnik während eines Workshops. Das zweijährige Programm unterstützt angehende Unternehmer im SHK-Handwerk beim Ausbau ihrer Führungs- und Unternehmerkompetenzen. Bildnachweis: interdomus Haustechnik

Viele SHK-Betriebe regeln ihre Nachfolge frühzeitig – und stehen dennoch vor einer entscheidenden Herausforderung: Der Schritt vom Fachhandwerker oder Selbstständigen zum Unternehmer ist größer, als viele erwarten. Technisch sind angehende Nachfolger meist hervorragend ausgebildet. Doch strategisch entscheiden, wirtschaftlich steuern und Mitarbeiter wirksam führen – genau diese Aufgaben kommen in der klassischen Ausbildung oft zu kurz.

Das zeigt sich auch in der Arbeit mit angehenden Unternehmern im SHK-Handwerk und angrenzenden Gewerken. Neben klassischen Familiennachfolgern entwickeln sich zunehmend auch Betriebsübernehmer, Gründer sowie Meister in Führungsrollen weiter, die gezielt mehr unternehmerische Verantwortung übernehmen wollen. Die Wege in die Unternehmerrolle werden vielfältiger – die Anforderungen ebenfalls.

„In der Ausbildung geht es vor allem um Technik – die unternehmerische Perspektive fehlt oft“, sagt Stefan Ehrhard, Geschäftsführer von interdomus Haustechnik. Gleichzeitig wachsen die Anforderungen an Betriebe: Digitalisierung, steigende Kosten, Fachkräftemangel und ein dynamisches Marktumfeld verlangen klare Entscheidungen, belastbare Strukturen und Führungskompetenz.

Genau hier setzt interdomus Haustechnik mit der „Next Generation Akademie“ an. Das über 24 Monate angelegte Programm begleitet angehende Unternehmer im SHK-Handwerk auf ihrem Weg in die unternehmerische Verantwortung. Seit dem Start haben bereits mehr als 40 Teilnehmer die Akademie durchlaufen, aktuell arbeitet der vierte Jahrgang im Programm, ein weiterer Durchlauf ist in Planung.

Im Mittelpunkt steht nicht allein die Frage, wie ein Betrieb übernommen wird – sondern wie die neue Rolle aktiv gestaltet werden kann. Das Programm kombiniert Gruppen- und Einzelcoachings, Praxisphasen in anderen Betrieben sowie den Austausch mit erfahrenen Unternehmern. Typische Themen sind die eigene Rolle als Unternehmer, Führungsfragen im Alltag sowie die strategische Weiterentwicklung des Betriebs.

Gerade der Austausch mit Unternehmern, die diesen Weg bereits gegangen sind, macht viele Fragen greifbarer: Wie entstehen klare Verantwortlichkeiten? Wie lassen sich Prozesse verbessern? Wie verändert sich Führung, wenn aus dem Fachmann der Chef wird? Und wie gelingt es, im Tagesgeschäft nicht nur zu reagieren, sondern den Betrieb aktiv weiterzuentwickeln?

„Der Erfolg eines Unternehmens entscheidet sich nicht am Wissen, sondern an der Umsetzung“, sagt Lutz Grünbeck, der die Akademie seit Jahren begleitet und auf mehr als 40 Jahre Erfahrung im SHK-Bereich zurückblickt.

Für interdomus Haustechnik ist die „Next Generation Akademie“ deshalb mehr als ein Weiterbildungsprogramm. Sie ist ein Baustein, um Nachfolge im SHK-Handwerk langfristig tragfähig zu machen – von der persönlichen Standortbestimmung bis zur konkreten Umsetzung im eigenen Betrieb.

Entscheidend wird sein, wie gut es Betrieben gelingt, diese Lücke künftig systematisch zu schließen.