Vom DH-Studenten zum Projektleiter eines Fabrikbaus: Moritz Allgaier-Burri leitet für die Hansgrohe SE die Planungen des neuen Armaturenwerks in Serbien

Alle ziehen an einem Strang für das geplante Hansgrohe Werk in Serbien: Moritz Allgaier-Burri in einem von zahlreichen Meetings für die Planungen der neuen Armaturenfabrik. (v.l.n.r.) Philipp Bürkle, Head of Industrial Engineering, Moritz Allgaier-Burri, Projektmanager Industrial Engineering, Lukas Steinecke, Projektmanager Industrial Engineering Copyright: Hansgrohe SE

„Wir bauen eine Fabrik“ vielleicht hat dies Moritz Allgaier-Burri schon als Fünfjähriger mit seinen Lego-Steinen simuliert. „Technik hat mich schon immer interessiert. Ich wollte wissen, wie Dinge funktionieren und Lego-Technik hat mich von klein auf begeistert“, erzählt der heute 27-Jährige. Zielstrebig startete er 2013 direkt nach dem Abitur sein Studium an der Dualen Hochschule in Karlsruhe. Als Ausbildungsbetrieb wählte der gebürtige Schramberger die Hansgrohe SE, ein international tätiger Armaturen- und Brausenhersteller aus dem Schwarzwald. Während des dreijährigen Studiums paukte er Maschinenbau mit dem Schwerpunkt Konstruktion und Entwicklung. In den Praxisphasen arbeitete er bei Hansgrohe an den Standorten in Offenburg und Schiltach. Sein dreimonatiges Auslandssemester führte ihn nach Shanghai ins dortige Hansgrohe Werk.

Warum gerade mitten im Schwarzwald?

„Bei Hansgrohe hat mir vor allem der Bezug zu den Produkten gefallen. Diese sind bekannt und werden täglich mehrmals genutzt “, erklärt Allgaier-Burri, „Design und Technik gehen optimal Hand in Hand. Von Anfang an war klar, dass ich mich dort bewerbe.“ Schlussendlich ist die Entscheidung beiderseits schnell gefallen. „Moritz hat uns damals unsere Zusage für einen Ausbildungsplatz sehr einfach gemacht“, sagt Clarissa Lehmann, Leitung Ausbildung und Hochschulmarketing bei Hansgrohe. „Er wirkte sehr zielstrebig, war während seines Studiums sehr zuverlässig und immer offen für neue Dinge.“ So setzte er auch gleich im Anschluss an das Studium 2016 seine Berufstätigkeit bei Hansgrohe als Trainee Global Technical Investment & Automation fort. Berufsbegleitend absolvierte er von 2019 bis 2021 den Master of Business Administration an der ESB Business School in Reutlingen.

Zufrieden sein – sich aber nicht zufriedengeben

Mit diesem Motto gestaltet Moritz Allgaier-Burri seinen Alltag und seine Karriere. „Mein technischer Background hilft mir, Probleme zu analysieren und die Herausforderungen anzupacken“, erklärt der Projektmanager Industrial Engineering. Seine Aufgaben waren bis dato sehr vielfältig: „Flächenmanagement und Layout-Planung für die nationalen und internationalen Hansgrohe Werke“ oder „Verlagerungsprojekte von automatisierten Montagebereichen“. Er zeichnet sich auch verantwortlich für die Investitionsplanung und Projektierung von Maschinen und Anlagen für das Hansgrohe Werk in Songjiang (nahe Shanghai). „Das breite und projektbezogene Aufgabenspektrum im Industrial Engineering war quasi die Grundlage und Hinführung zu meinem aktuellen Projekt“, sagt der 27-Jährige. Seine jetzige Aufgabe ist ein Meilenstein in der Geschichte von Hansgrohe, aber wohl auch in Allgaier-Burris Lebenslauf. Seit Juli 2021 ist er Projektleiter für das geplante Hansgrohe Werk in Valjevo (Serbien). Etwa 100 Kilometer südlich der serbischen Hauptstadt soll für 85 Millionen Euro ein neue Armaturenproduktion entstehen, die bis zu 1.000 neue Arbeitsplätze schafft.

Moderator und Motivator

„So eine Chance bekommt man nicht alle Tage“, bestätigt Allgaier-Burri, aber eines ist für ihn ganz klar, „ohne ein engagiertes Team geht hier gar nichts.“ Aktuell umfasst das Kernteam für die Fabrikplanung 15 Personen. Das Projekt ist wiederum in mehrere Teilprojekte unterteilt. Mittlerweile zählen über 50 Köpfe zu dem gesamten Team, das sicher noch weiterwachsen wird. „Wir stehen gemeinsam vor einer außerordentlichen Aufgabe. Meine Rolle ist es, die Fäden in der Hand zu halten, Ziele abzustecken und so die Leitplanken des Projektes zu setzen.“ Seine Hauptaufgaben definiert Moritz Allgaier insbesondere darin, Zeit, Kosten und Qualität im Blick zu behalten, die Teams zu motivieren und argumentativ zu überzeugen, denn die Kolleginnen und Kollegen sind ihm nicht disziplinarisch unterstellt. Doch er ist sehr zuversichtlich: „Was mir bisher bei Hansgrohe besonders imponiert hat, ist der faire und vertrauensvolle Umgang miteinander, vom Azubi bis zum Vorstand. Die Türen zu allen Ebenen sind immer offen und ich kann mich jederzeit mit meiner Führungskraft, unserem Head of Industrial Engineering, der gleichzeitig auch Geschäftsführer unserer neuen Serbischen Tochtergesellschaft ist, und auch dem Vorstand Operations sowie den involvierten Vice Presidents austauschen. Auf der einen Seite habe ich enorme Freiheiten, um vieles zu gestalten und zu entscheiden. Auf der anderen Seite fühle ich mich nie allein gelassen. Der enge Austausch hierbei ist wichtig, um das richtige Maß zwischen Freiheit und Unterstützung zu finden.“

Ohne Fleiß kein Preis

Für alle jungen Talente, die sich nicht nur mit Lego-Steinen spielen wollen, sondern in ihrem Leben etwas bewegen möchten, hat Moritz Allgaier-Burri einen altbekannten Rat: „Neue Dinge ausprobieren, damit man schlussendlich weiß, was man will und kann. Wenn man Einsatz zeigt und diszipliniert arbeitet, werden viele Türen geöffnet – zumindest war das für mich bisher bei Hansgrohe immer der Fall.“