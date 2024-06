Denn das Unternehmen bietet in den EM-Monaten Juni und Juli 2024 auf alle Bestellungen einen ganz besonderen EM-Heimvorteil: Beim Kauf einer ÖkoFEN Pelletheizung und / oder einer ÖkoFEN GreenFOX® Wärmepumpe gibt es den PelletronicTouch Heizkreisregler im Wert von 620 € brutto (inkl. MwSt.) kostenlos dazu. Die Auslieferung der Heizung muss bis spätestens 30. November 2024 erfolgen.

Schnellentschlossene werden doppelt belohnt, denn für alle Stürmerbestellungen gibt es einen zusätzlichen Bonus: Bei einer Bestellung mit Auslieferungsdatum bis zum 31. Juli 2024 erhalten Ihre Endkunden den EM-Bonus im Wert von 300 € brutto on top. Der Bonus wird bei der Rechnungsstellung an den ÖkoFEN Fachpartner direkt in Abzug gebracht.

Auch Sie als Fachpartner profitieren von dieser EM-Aktion.

Erfahren Sie, welche Vorteile und bares Geld die Heim-EM auch für Sie bringt und kontaktieren Sie Ihren regionalen Ansprechpartner unter www.oekofen.com/de-de/kontakt/.

Die Aktion gilt nur für Lieferungen innerhalb Deutschlands. Eine Kombination mit anderen Aktionen sowie eine Barauszahlung sind ausgeschlossen.

Weitere Informationen unter www.oekofen.de.