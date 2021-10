Pressemeldung

Zwei Tage erstklassiger Wissensvermittlung über aktuelle Marktentwicklungen, Themen aus Forschung und Entwicklung sowie Trends in der Wärmepumpen-Anwendung liegen hinter der internationalen Wärmepumpen-Community. Am siebten European Heat Pump Summit – powered by Chillventa am 26. und 27. Oktober 2021 nahmen 260 Experten aus 26 Ländern teil. Mit 34 renommierten Referenten diskutierten sie über innovative Technologien in der Komponentenherstellung, die Anwendung von Wärmepumpen in Industrie und Gewerbe sowie Fragen zu Kältemitteln und dem Einsatz von hybriden Anlagen und Hochtemperaturwärmepumpen. In der begleitenden Foyer-Expo stellten 16 Unternehmen und Institutionen ihre Dienstleistungen und Produktinnovationen dem Fachpublikum vor. Zusätzlich wurde der Kongress in diesem Jahr durch digitale Elemente wie Livestream und Chatfunktionen ergänzt.

„Wir freuen uns außerordentlich über das großartige Commitment der Wärmepumpen-Community. Ein großes Danke an alle Aussteller, Teilnehmer, Referenten und Journalisten. Es tut gut zu sehen, dass unser Messezentrum Nürnberg endlich wieder Schauplatz erstklassiger Wissensvermittlung und die europäische Plattform für wertvollen fachlichen Austausch auf höchstem Niveau rund um die Wärmepumpe wurde. Nach einer turbulenten Zeit untermauern die 260 Teilnehmer, aus 26 Ländern, den Stellenwert des European Heat Pump Summit für die internationalen Wärmepumpen-Experten“, so Daniela Heinkel, Leiterin European Heat Pump Summit und Chillventa, NürnbergMesse.

Erstklassiges Kongressprogramm

In 34 abwechslungsreichen Vorträgen aufgeteilt auf die vier großen Themenblöcke Marktentwicklungen, Forschung und Entwicklung, Entwicklung von Komponenten und Anwendungen von Wärmepumpen, konnten die Teilnehmer aus aller Welt ihren Wissenshorizont erweitern. Highlights im Programm waren unter anderem der Bericht über die Heat Pump Conference in Südkorea vom April 2021, markt- und energiepolitische Entwicklungen (national und global), abgeschlossene, laufende und geplante Forschungen zu Technik und Anwendung, aktuelle Entwicklungen von Industrieunternehmen und Forschungszentren, hybride Anlagen, Hochtemperatur-Wärmepumpen und spezielle Anwendungen in Industrie und Gewerbe mit konkreten Anwendungsbeispielen aus den Bereichen Lebensmittel, Rechenzentren, Metallbearbeitung, Trocknung und Fernwärme. Alle Vorträge wurden auch online im Livestream übertragen und sind für die Teilnehmer noch bis zum 5. November 2021 online verfügbar.

Dr. Rainer Jakobs, fachlicher Koordinator European Heat Pump Summit und Chillventa CONGRESS, resümiert: „In den erstklassigen Vorträgen wurden alle aktuellen Themen der Wärmepumpen-Branche von Wissenschaft über Entwicklung in der Industrie und Technik bis hin zur Anwendung aufgegriffen. Wissensvermittlung auf höchstem Niveau gepaart mit intensiven Netzwerkmöglichkeiten standen einmal mehr im Mittelpunkt und boten echten Mehrwert. Besonders spannend waren beispielsweise der Vortrag von Thomas Nowak, ehpa, zur Entwicklung der Wärmepumpen in diesem Jahrzehnt in Europa, der mit dem ihm folgenden Vortrag von James Beal, UK DIT, über die Aktivitäten der britischen Aktivitäten für den Zuhörer im Wettbewerb stand. Der diesjährige Summit hat eine klare Botschaft: Die Wärmepumpen sind sowohl im privaten Haus, im Mehrfamilienhaus, in Gewerbe- und Industrie als auch der Energieversorgung angekommen. Dies wurde auch durch den Vortrag von Arianna Passamonti, Fraunhofer IGE, bestätigt, das mit großzügigen Mittel der Regierung die Wärmepumpen in der Industrie und Fernwärmenetz wissenschaftlich vorantreibt. Der Vortrag von Rüdiger Rudischhauser, SRM/TEC Group, zeigte umso mehr die Möglichkeit, Kälte und Wärme effektiv miteinander zu verbinden. Das Beispiel war ein fleischverarbeitender Betrieb, der beide Seiten der Wärmepumpe hocheffektiv einsetzte. Das Thema Mehrfamilienhäuser wurde mehrfach intensiv vorgestellt mit unterschiedlichen Lösungsansätzen. Dr. Marek Miara, Fraunhofer ISE, der den IEA Annex zu diesem Thema leitet, stellte die Gesamtsituation dar und zeigte verschiedenste Bespiele auf, die in diesem Annex sehr gut dokumentiert sind. Bart Asperlagh von Daikin stellte zu diesem Thema konkrete Lösungen aus Sicht des Herstellers vor. Referenten und Teilnehmer zeigten gleichermaßen große Freude, sich wieder in Nürnberg vor Ort auf dem European Heat Pump Summit zu treffen und face to face auf Augenhöhe zu fachsimpeln.“

Praxisbezug und neue Produkte auf der Foyer-Expo

Die begleitende Foyer-Expo bot den Teilnehmern die Möglichkeit die Brücke in die Praxis zu schlagen. So konnten neue Produkte namhafter Komponenten- und Wärmepumpenhersteller aus nächster Nähe begutachtet werden. Der fachliche Dialog sowie Antworten auf individuelle Fragestellungen standen sowohl bei den Ausstellern als auch bei den Verbänden und Institutionen aus dem In- und Ausland im Fokus.

Jetzt vormerken: Chillventa 2022 und European Heat Pump Summit 2023

Die nächste Chillventa, internationale Weltleitmesse der Kältetechnik und weltweit DER zentrale Treffpunkt für alle Marktteilnehmer aus den Bereichen Kälte, Klima, Lüftung und Wärmepumpen, findet wieder vom 11. bis 13. Oktober 2022 im Messezentrum statt. Bereits am Vortag der Messe, 10. Oktober 2022, startet der Chillventa CONGRESS. Die Wärmepumpen-Profis treffen sich dann wieder zum European Heat Pump Summit am 24. und 25. Oktober 2023.