Kaldewei ist stolz, die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Bryan Adams bekannt geben zu können. Der kanadische Rockmusiker und international gefeierte Fotograf hat beim Shooting in Berlin das MEISTERSTÜCK OYO DUO gefühlvoll in Szene gesetzt. Nachfolgend den beiden Kaldewei-Kampagnen 2020 und 2021 für die Waschschalen Ming und Miena sowie die Duschfläche Superplan Zero werden die Models diesmal zu stillen Genießern privater Bademomente.

Die Grundidee des Kampagnenshootings bestand darin, die freistehende Badewanne von Kaldewei, das jüngst lancierte Produkt MEISTERSTÜCK OYO DUO, in den Mittelpunkt zu rücken. Denn das ist, was freistehende Badewannen normalerweise sind: Mittelpunkt eines Raumes. Körper sind darin verborgen und geborgen, ein wahres Refugium – auch für den Geist. Schon bei den Bildern für die Kampagne der Superplan Zero hatte Bryan Adams lediglich die Beine von Ballett-Tänzerinnen und Tänzern ausdrucksstark inszeniert. Für die Waschtische Ming und Miena waren es Hände, die sich sanft berührten.

Neuer Kampagnen-Claim „Vollendet geborgen“

Auf den neuesten Motiven sind die Körper der fotografierten Protagonisten in der Premium-Badewanne MEISTERSTÜCK OYO DUO zwar gut zu sehen, allerdings bleiben ihre Gesichter der Kamera verborgen. Diese Abgewandtheit lässt Raum für Fantasie. Bryan Adams fotografiert aus einer distanzierten Perspektive, so dass das frei schwebend wirkende Egg-Shape-Design der Badewanne vollständig erkennbar ist, nicht aber der ganze Körper des jeweiligen Models. So erwecken die Bilder den Eindruck, dass die nackten Arme und der Rücken mit der Badewanne in einem luxuriösen und zugleich intimen Spa-Moment zu verschmelzen scheinen. Der Claim der Kampagne „Vollendet geborgen“ bezieht sich dabei nicht nur auf die perfekte Me-Time, sondern mit den neuen Motiven der OYO DUO ebenso auf die Komplettierung der Kaldewei-Trilogie Waschen, Duschen und Baden.

Einzigartig, prämiert, nachhaltig

MEISTERSTÜCK OYO DUO – entworfen von Designer Stefan Diez – verbindet organische Formgebung mit kompromisslos langlebiger Materialität. Die doppelwandige, von japanischer Porzellan-Manufaktur inspirierte freistehende Wanne besteht zu 100 Prozent aus kreislauffähiger Stahl-Emaille. Dank perfekt ausgereifter technischer Handwerkskunst der Kaldewei Manufaktur am Produktionsstandort im Herzen Westfalens ist den Ingenieuren im Einklang mit dem Designer dieses kraftvolle und gleichzeitig filigran schwebende Meisterstück aus glasiertem Titanstahl gelungen. Das zirkuläre und nachhaltig ausgerichtete Konzept der Badewanne überzeugte auch die Expertenjury vom Rat für Formgebung. So hat Kaldewei für die MEISTERSTÜCK OYO DUO den German Design Award 2023 in der Kategorie „Excellent Product Design“ erhalten, weiterhin reüssierte das MEISTERSTÜCK Made in Germany beim iF Design und Red Dot Award. Dabei bringt es die iF International Forum Design GmbH, die weltweit älteste unabhängige Designinstitution, bei ihrer Bewertung der OYO DUO auf den Punkt: „Es gibt kein vergleichbares Produkt aus diesem Material.“