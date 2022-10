Die Nachfolge von Werner Heilos als Vorstandsvorsitzender der MHK Group AG ist entschieden. Der Aufsichtsrat hat Volker Klodwig, Executive Vice President für die Region Europa der BSH Hausgeräte GmbH in München, zum 1. April 2023 an die Spitze der Unternehmensgruppe berufen. Werner Heilos wird nach 25 Jahren bei MHK in den Ruhestand gehen.

Volker Klodwig wechselt bereits zum 1. Januar 2023 zur MHK Group und verantwortet nach seiner Einarbeitung als neuer Vorsitzender des Vorstands die Zukunft der Gruppe. Der einstimmige Beschluss des Aufsichtsrates unter Leitung von Professor Rainer Kirchdörfer signalisiert eine stabile und zukunftsorientierte strategische Marktausrichtung für die MHK Group.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe“, erklärt Volker Klodwig: „Gemeinsam mit dem Vorstandsteam verfolge ich das Ziel, die Marktführerschaft der MHK Group weiter auszubauen. Ich treffe auf eine top aufgestellte und von einem starken Zusammenhalt geprägte Unternehmens­gruppe. Das sind beste Voraussetzungen für ein gesundes Wachstum. Zukunft wird aus Ideen gemacht. Deshalb werde ich die bewährte Kontinuität weiter fördern, zugleich aber neue Impulse setzen. Eine starke Gemeinschaft, wie sie die MHK Group vorlebt, gibt gerade in volatilen Zeiten sicheren Halt. Sie steht für die Bereitschaft, auf Veränderungen im Markt mit schnellen Anpassungen adäquat reagieren zu können.“

Werner Heilos geht mit 71 Jahren in den Ruhestand. Ihm gelang die gewichtige Aufgabe, die MHK Group nach dem Tod ihres Gründers und Vorstandsvorsitzenden Hans Strothoff strukturell neu auszurichten und für Kontinuität und eine stringente Geschäftsentwicklung zu sorgen. Werner Heilos: „Die Stärke von MHK lag immer schon in der Vielfalt der Talente und Erfahrungen ihrer Menschen, die MHK repräsentieren. Ich wünsche Volker Klodwig einen guten Start in unserem Team.“

Noch bis Ende des Jahres 2022 trägt Volker Klodwig bei der BSH Hausgeräte GmbH in München die Verantwortung als deren Executive Vice President für die Region Europa. Als Mitglied im europäischen Management Board leitet er markenübergreifend alle Vertriebs- und Marketing­Aktivitäten der BSH in Zentral- und Osteuropa, das internationale Key-Account-Management sowie das OEM- Geschäft. Zuvor war er als Geschäftsführer in verschiedenen Positionen für den erfolgreichen Auftritt der BSH-Marken verantwortlich.

Die in Dreieich ansässige MHK Group AG gilt mit über 3.600 Handelspartnern als führende Gemeinschaft mittel­ständischer Handels- und Handwerksunternehmen rund um das Thema Haus und Wohnen in Europa. Aktuell liegt die Umsatzerwartung der Gruppe für 2022 über der des erfolgreichen Jahres 2021.