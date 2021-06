Pressemeldung

30 Meter Gasrohr in Stangenform vom Fahrzeug über Treppenhäuser bis in den Keller oder gar das Dachgeschoß zu tragen ist mühsam. Es erschwert den Arbeitsalltag, kostet Zeit und führt im schlimmsten Fall zu Beschädigungen am Mauerwerk. Im Fahrzeug brauchen die Stangen Platz und meist kommt man ohne teures Spezialwerkzeug nicht aus. All das muss nicht sein – dank Edelstahlwellrohren für Gas von der Rolle.

3-fach wärmebehandeltes Rohr für enge Biegeradien

Mit den BOAGAZ Rohren für Gas können Sie auf weniger als 1 Quadratmeter über 1.000 Meter Gasrohr lagern. Die kleinsten Längen (15/30m) kommen im handlichen Karton, die größeren Längen auf Holzspulen. Hinsichtlich des Gewichts kommen Sie zB bei der Dimension 20 mit 75 m auf der Holzspule auf weniger als 24 kg! Durch das geringe Gewicht wird der gesamte Transport erleichtert. Zudem benötigen Sie kein Spezialwerkzeug. Lediglich ein Wellrohrschneider, ein Messer und zwei Rohrzangen reichen aus. Bogenstücke gibt es nicht, denn Bögen können Sie innerhalb von Sekunden ganz einfach nach Bedarf von Hand biegen. Und das Beste – das Rohr ist nicht knickbar!

BOAGAZ Rohre sind wärmebehandelt, formstabil und eigenspannungsfrei. Im Gegensatz zu anderen flexiblen Rohrsystemen liegt der große Vorteil der Rohre darin, dass sehr enge Biegeradien möglich sind. Aufgrund des Edelstahls kann das Rohr in sämtliche Richtungen gebogen werden ohne zu knicken.

Verbindungslose Installation bringt Vorteile

BOAGAZ ist eine Systemlösung für Erd-, Flüssig-, Bio- und Industriegase bis 500 mbar. Durch die biegbaren Edelstahlwellrohre auf der Rolle sind verbindungslose Installationen möglich. BOAGAZ kann verbindungslos unter Estrich verlegt werden. Bei der Installation in zB Schächten kann auf die Be- und Entlüftung verzichtet werden. Im Baustellenalltag bietet die Flexibilität der Rohre noch zahlreiche weitere Vorteile, sei in der schnellen Installation im Trockenbau oder bei unvorhergesehenen Hindernissen, denen ausgewichen werden muss.

Überzeugen Sie sich bei Ihrem nächsten Projekt selbst von der Effizienz, Einfachheit und Schnelligkeit des Systems – von der Planung bis zur Abnahme der Gasinstallation!

Mehr Informationen finden Sie auf www.boagaz.com