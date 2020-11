Wenn man keine Produktneuheiten auf den großen Leitmessen präsentieren kann, wenn es keine Möglichkeit gibt, Kunden und Partner an seinem Stand begrüßen zu können, wenn man das eigene Knowhow nicht in einer Veranstaltungshalle an ein interessiertes Publikum weitergeben kann, dann kann man dies entweder akzeptieren oder man geht neue Wege. Für das Team der DOYMA GmbH & Co stand nach der Absage der Leitmessen in diesem Jahr fest, dass etwas passieren muss. Und genau aus diesem Grund hat der Brandschutz- und Dichtungsexperte aus Oyten die Virtour ins Leben gerufen. Unter dem Motto "Sehen. Staunen. Erleben" lädt DOYMA alle Interessierten vom 10. bis 11. November 2020 zum virtuellen Messeauftritt ein – und der hat es in sich. Versprochen.

"Es wird kein klassischer Messestand sein, den die Besucher der 'Virtour' zu Gesicht bekommen", erklärt Jana Schumacher, Leitung Marketing & Kommunikation bei DOYMA. "Wir laden alle Interessierten herzlich in eine mit viel Liebe zum Detail gestaltete, mehrgeschossige virtuelle Welt ein, die von außen dem neuen Firmensitz des Unternehmens nachempfunden ist." Jeden Virtour-Teilnehmer erwarten neben spannenden Themenwelten mit unterhaltsamen Features auch ein informatives und kurzweiliges Webinar-Programm mit der Möglichkeit, sich mit den DOYMA-Experten zu den Themen auszutauschen sowie ein Entertainment-Bereich.

"Gerade der Aspekt des 'Erlebens' war uns bei der Konzeptionierung des Events besonders wichtig", erklärt Jana Schumacher. "Aus diesem Grund haben die Besucher der Virtour die Möglichkeit, sich an unsere virtuellen Tiki-Bar im Dachgeschoss zurückzuziehen und einen DOYMA-Cocktail zu genießen, den man – zurück in der realen Welt – leicht selber mixen kann. Darüber hinaus laden wir zu einer Schnitzeljagd durch den Messestand ein, bei der man attraktive Preise gewinnen kann."





Alle Informationen zu der Veranstaltung gibt es unter www.doyma.de/aktuelles/virtour. Darüber hinaus informiert DOYMA im Firmen-Newsletter regelmäßig über den Planungsstand der Virtour. Wer keine Details verpassen möchte, kann sich hier anmelden: www.doyma.de/newsletter