Pressemeldung

Die große weltweite Viessmann Familie startet am 28. März in eine neue Runde der erfolgreichen Initiative ViMove for Climate. Die große Besonderheit dieses Mal: Die erbrachten Leistungen werden nicht in Bäume umgerechnet, sondern in Euros, die den notleidenden Menschen in der Ukraine zugutekommen. Jeder Kilometer oder jede Minute sportlicher Aktivitäten zählt – so wird zum Beispiel für jeden gelaufenen Kilometer oder für drei geradelte 1 Euro gespendet.

Solidarität mit der Ukraine: Viessmann spendet Geld statt Bäume

Seit vier Wochen stellen die tragischen Geschehnisse in der Ukraine die Welt auf den Kopf. Das Leid der betroffenen Menschen ist groß. Um die schlimmen humanitären Notlagen abzumildern, wird dringend Geld benötigt. ViMove for Climate wurde vor rund zwei Jahren ins Leben gerufen, um in der damals neuen Corona-Krisensituation Hoffnung zu fassen und gemeinsam aktiv zu werden. Auch wenn die aktuelle Herausforderung nun eine gänzlich andere ist, so werden das Unternehmen und seine Mitarbeitenden auch mit der neuen ViMove Runde viel Gutes bewirken und da anpacken, wo es aktuell am dringendsten nötig ist. Wie erfolgreich ViMove sein kann, zeigt sich daran, dass die Initiative zuvor in kurzer Zeit in der Lage war, über das Engagement von Mitarbeitenden und externen Teilnehmenden 1 Millionen Bäume zu erlaufen.

Das große Ziel: 100.000,00 Euro

Auch dieses Mal können – neben den Viessmann Familienmitgliedern – wieder Angehörige, Freunde und Bekannte mitmachen. Jede Aktivität ist wichtig und leistet einen wertvollen Beitrag, auch wenn er noch so klein erscheint.

Für das große gemeinsame Ziel können über die speziell entwickelte ViMove-App Spenden gesammelt werden. Die App steht – unter dem Namen ViMove – sowohl für Android als auch für IOS zum Download bereit. Neben deutsch und englisch ist die App auch in weiteren Sprachen verfügbar. Die Kampagne ist so lange aktiv, bis 100.000,00 Euro erreicht werden.

Ziel erreicht, wie geht es weiter?

Um das Geld bestmöglich einsetzen zu können, berät sich das ViMove for Climate Team aktuell mit der Viessmann Foundation und erarbeitet ein tragfähiges Konzept.

Klar ist außerdem bereits: Mit der nächsten Runde ViMove for Climate wird es wieder die Gelegenheit geben, Bäume für den Schutz des Klimas zu ersporteln. Diese werden dann für die Wiederbewaldung von Wald- und Moorflächen in Finnland und Kanada eingesetzt.