Langlebige Materialien, smarte Funktionen und wassersparende Features und dazu ein zeitlos schönes Design - das sind die Zutaten für ein Bad, das lange hält und lange gefällt. Und genau die liefert die Badkollektion Subway 3.0 von Villeroy & Boch, die als Weiterentwicklung des Bestellers Subway das Bad fit für die Zukunft macht. Mit den passenden Armaturen bietet Subway 3.0 jetzt alle Produkte, die das komplette Bad heute und morgen braucht - in einem durchgängigen Design für ein harmonisches Gesamtbild und mit ausgefeilter Funktionalität.

Die Armaturen Subway 3.0 kombinieren ein universelles, minimalistisches Design und verschiedene trendstarke Oberflächen-Finishes mit cleveren Funktionen und bieten damit unzählige Gestaltungsmöglichkeiten für Bäder in ganz unterschiedlichen Einrichtungsstilen und Raumsituationen. Das geradlinige Armaturendesign mit den sanft abgerundeten Kanten ist perfekt auf das Keramik-, Möbel- und Wellnesssortiment von Subway 3.0 abgestimmt, denn es greift die Winkel und Radien der Waschtische auf und überträgt sie auf verschiedene Stand- und Wandauslaufmodelle. Auch aus technischer Sicht ist die Kombination von Subway 3.0 Armatur mit dem bestehenden Subway 3.0 Sortiment ideal. So gibt es vier verschiedene Einhandmischer, darunter einen mit komfortabler Höhe für Aufsatzwaschtische, eine Kaltwasserarmatur und eine Dreilochvariante mit originellen, quaderförmigen Griffen. Hinzu kommen eine schmale Wandauslaufarmatur und ein Wanneneinlauf.

Alle Subway 3.0 Armaturen sind in glänzendem Chrome erhältlich, einer klassischen Oberfläche für langlebige Bäder. Außerdem werden die Armaturen in den hochwertigen Oberflächen Brushed Gold, Brushed Nickel und Matt Black angeboten, die als echte Eye­Catcher ausdrucksvolle Akzente in der Badgestaltung setzen.*

Neben dem modernen Design punkten die Subway 3.0 Armaturen mit ihrer Funktionalität: Sie bestehen aus langlebigen Materialien und sind hochwertig verarbeitet. Hinsichtlich Hygiene und Wassersparen überzeugen sie ebenfalls: Ein integrierter EasyClean Strahlregler erleichtert die Reinigung von Wasserresten und verhindert so wirksam Verkalkungen. Gleichzeitig gewährleistet ein Luftsprudler im Auslauf ein angenehmes Wassergefühl trotz nachhaltiger Eco-Wassernutzung, die den Durchfluss auf 5 Liter pro Minute begrenzt.

Die neue Armaturenserie Subway 3.0 ermöglicht zusammen mit der bestehenden Badkollektion eine komplette Badausstattung mit Produkten in einer Designsprache. Dank ihrer zeitlosen, gefälligen Form passen die Armaturen darüber hinaus auch sehr gut zu vielen anderen aktuellen Badkollektionen von Villeroy & Boch.

* Oberflächen Brushed Gold, Brushed Nickel erhältlich ab März 2023.