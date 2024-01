Kein Toilettenpapier, üble Gerüche, verschlossen Klokabinen und keine Möglichkeit sich die Hände abzutrocknen - das ist weiterhin die Realität an vielen Schulen, wie eine kürzlich veröffentlichte Studie der German Toilet Organization e.V. (GTO) und des Instituts für Hygiene und Öffentliche Gesundheit der Universität Bonn belegt hat. Eine Mehrheit der Schülerinnen und Schüler meidet den Gang zur Schultoilette, mit drastischen Folgen für die Gesundheit und die Konzentration im Unterricht.

„Toilettenhygiene liegt uns als Sanitärhersteller besonders am Herzen. Denn gerade an dem Ort, an dem sich Kinder die meiste Zeit des Tages aufhalten, müssen die Toilettenanlagen und Waschräume top in Ordnung und hygienisch sein. Nur dann können die Schülerinnen und Schüler sich auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich auf das Lernen.“ sagt Sandra Hettinger, Vertriebsleiterin Einzelhandel DE-Süd.

Der bundesweite Schulwettbewerb Toiletten machen Schule® soll nun Schulen dazu befähigen, ihre Situation rund um die Schultoiletten- und Waschräume langfristig und nachhaltig in den Griff zu bekommen.

Schulen aus dem gesamten Bundesgebiet können ihre Konzepte für bessere Schultoiletten und Waschräume bis zum 23. April bei der GTO unter www.toiletten- machen-schule.de einreichen. Eine unabhängige Jury wird die Qualität der Lösungsansätze bewerten und prüfen ob eine nachhaltige Verbesserung der Situation erreicht werden kann und die Vorschläge eine breite Basis von Unterstützer: innen an den Schulen findet. Zu gewinnen sind Geld- und Sachpreise im Gesamtwert von 50.000 Euro.

Die German Toilet Organization e.V. (GTO) ist ein gemeinnütziger Verein, der im Oktober 2005 in Berlin gegründet wurde. Ziele der Arbeit der GTO sind der Schutz der Umwelt und die Verbesserung der allgemeinen Gesundheit durch Steigerung des Bewusstseins für saubere und nachhaltige Toiletten- und Abwassersysteme. Der bundesweite Wettbewerb Toiletten machen Schule® wird 2024 in Partnerschaft mit der Bundesschülerkonferenz und dem Bundeselternrat ausgerufen. Der Wettbewerb wird von Domestos, Knorr-Bremse Global Care e. V., der TOOLS FOR LIFE Foundation, Villeroy & Boch sowie der WEPA Stiftung unterstützt.