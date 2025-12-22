Waschen ist Würde - unter diesem Motto hat die Hamburger gemeinnützige Organisation GoBanyo am 10.12.2025 einen neuen Duschbus vor dem Hamburger Millerntor Stadion vorgestellt. Es ist bereits der zweite mobile Waschraum, mit dem GoBanyo Menschen ohne feste Wohnung Zugang zu einer sicheren, hygienischen und würdevollen Duschmöglichkeit bietet. Die Villeroy & Boch Gruppe unterstützt das Projekt mit Sanitärlösungen der beiden Hauptmarken Villeroy & Boch und Ideal Standard, die zur Langlebigkeit und Zuverlässig­keit des mobilen Angebots beitragen.

„Es freut uns sehr, wenn wir mit unseren Produkten eine soziale Initiative wie GoBanyo unterstützen und dadurch helfen können, Menschen in schwieriger Lebenslage ein Stück Würde zurückzugeben“, sagt Constantin von Boch, Head of Sales A & D Europe für den Bereich Bad & Wellness bei Villeroy & Boch. „Sanitärräume sind nicht nur Orte der Hy­giene, sondern auch der Achtung und Selbstachtung. Daher leisten wir diesen Beitrag sehr gern.“

Der neue Bus wartet mit umfangreichen technischen Neuerungen auf und ist auf Langle­bigkeit, Verlässlichkeit und Wartungsfreundlichkeit ausgerichtet. Geräumige Kabinen mit hochwertigen Waschtischen und Waschtischarmaturen sowie Duscharmaturen und Hand­brausen schaffen optimale Bedingungen. Ein Waschtisch ist unterfahrbar und somit barri­erearm. Die Waschtischtisch- und Duscharmaturen entsprechen den hohen Anforderungen an Hygiene und Sicherheit, wie sie im Health-Care-Sektor unverzichtbar sind.

„Der zweite Bus gibt uns die Freiheit, langfristiger zu planen und unseren Betrieb stabiler aufzustellen. Diese Stabilität bedeutet, weiterhin Menschen Duschen zu ermöglichen, ohne dabei an Grenzen zu stoßen. Damit das weiter funktioniert, brauchen wir starke Partnerschaften, die uns langfristig den Rücken stärken,“ so Sebastian Krüger, Geschäfts­führer von GoBanyo.