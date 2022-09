Villeroy & Boch und Dornbracht blicken auf eine 20-jährige erfolgreiche Zusammenarbeit im Armaturenbereich zurück. Deren Beendigung ist für Villeroy & Boch zugleich Startpunkt, den in außereuropäischen Märkten wie u.a. China und der Golfregion bereits vor Jahren eingeschlagenen Weg eines eigenen Armaturensortiments konsequent fortzusetzen. Bei Dornbracht führt die im Jahr 2020 unter neuem Management begonnene Transformation des Unternehmens zu einer konsequenteren Ausrichtung auf die Kernkompetenzen der Marke und zum Ausbau des Portfolios und der Services.



Villeroy & Boch mit Armaturen-Eigensortiment



Die neuen Villeroy & Boch Armaturen sind perfekt abgestimmt auf die Badkollektionen der Marke, installationsfreundlich und kompromisslos hochwertig. So sorgen sie für eine einfachere, sichere und zeitsparende Badrealisierung.



Mit dem Launch von Bad- und Duscharmaturen sowie Accessoires wird Villeroy & Boch ab September 2022 auch in den europäischen Kernmärkten mit einem Eigensortiment vertreten sein. Die Entwicklung der Armaturen erfolgt über die eigenen Kompetenzzentren in Mettlach und Vargarda/Schweden, unterstützt durch ein internationales Produktionsnetzwerk.



Villeroy & Boch steht für erstklassige Materialien und Verarbeitung, trendprägendes Design sowie optimale Funktionalität. Dieser Anspruch soll mit einem eigenen Armaturensortiment fortgeführt werden, das den Wunsch von Verbraucher:innen nach einem vollumfänglichen, aufeinander abgestimmten Sortiment aus einer Hand erfüllt.



Dornbracht fokussiert Kernkompetenz und Services



Der im Jahr 2020 bei Dornbracht begonnene Transformationsprozess beinhaltet unter anderem eine konsequente Ausrichtung des Unternehmens auf Wachstum sowie die Stärkung des Produkt- und Serviceangebotes der Marke Dornbracht. Unter dem neuen Claim „Leading Designs for Architecture“ unterstreicht das Unternehmen seinen Anspruch, fortschrittliche und richtungsweisende Designarmaturen und Wassererlebnisse zu schaffen.



Das umfasst neben der Produktentwicklung anhand von klar definierten Gestaltungsprinzipien auch die Sicherstellung einer beispiellosen Service-Qualität. Die konsequente Orientierung an den Bedürfnissen von Architekten, Handel und Handwerk ist dabei das Fundament der Zusammenarbeit mit den Marktteilnehmern.



In diesem Sinn wird Dornbracht auch weiterhin den Service für das aus Iserlohn gelieferte Villeroy & Boch Armaturen-Sortiment übernehmen und die Ersatzteilversorgung für mindestens zehn Jahre aufrechterhalten.