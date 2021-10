Pressemeldung

Zu Gast in der Natur - unter diesem Motto lädt die nach 14- monatiger Bauzeit im Juli 2021 eröffnete Saarschleifenlodge naturverbundene Besucher aus aller Welt ins saarländische Dreisbach ein. Mitten im Naturschutzgebiet, direkt am Ufer der Saar unterhalb des Aussichtspunkts Cloef gelegen, setzt die Saarschleifenlogde auf einen naturnahen Tourismus, der Wert auf Komfort und Nachhaltigkeit legt. Dazu passend hat Villeroy & Boch die Bäder der verschiedenen Unterkünfte und die Gastronomie der Anlage mit hochwertigen Produkten aus den aktuellen Sortimenten ausgestattet.

Die Ortschaft Dreisbach ist mit ihrer Lage unmittelbar an der Saarschleife ein idealer Ausgangspunkt für abwechslungsreiche Wander- und Radtouren in den umliegenden Wäldern und Ausflüge im Dreiländereck Saar-Lor-Lux. Projektentwickler Michael Lenz, der gemeinsam mit seinen Partnern drei Millionen Euro in die Anlage investiert hat, legte bei der Realisierung der Saarschleifenlodge von Anfang an größten Wert auf nachhaltiges und ökologisches Bauen. So wurde beispielsweise auf den Komplettabriss der bestehenden Gebäude verzichtet und das alte Eichenholz von Scheunendecke und Dachstuhlbalken zur Möbelherstellung upgecycelt. Außerdem wurden vorwiegend Materialien aus der Region eingesetzt und lokale Firmen mit der Ausführung beauftragt.

Entstanden ist so eine ganzheitlich konzipierte Anlage mit insgesamt 80 Betten. Sie umfasst fünf weitläufige Lofts, fünf Suiten und drei Zimmer im 200 Jahre alten Haupthaus und in der Scheune, die beide vollständig saniert und umgebaut wurden. Im Logdegarten laden zudem energieeffiziente Tinyhouses zum Verweilen ein: vier ebenerdige Saarhäuser mit großen Panoramafenstern und acht Baumhäuser, die auf Stelzen in die Höhe ragen. Außerdem bieten zwei so genannte „Saar-Cabins“ mit Terrassen Platz für zwei bis vier Personen pro Einheit.

Alle Unterkünfte sind im Einklang mit dem Gesamtkonzept eingerichtet und mit modernen Bädern ausgestattet, in denen hochwertige, zum Interior Design passende Produkte von Villeroy & Boch eingesetzt wurden. Waschtische aus den designstarken Premiumkollektionen Artis und Memento 2.0, beide aus dem innovativen Werkstoff TitanCeram gefertigt, und barrierefreie Duschen mit keramischen Duschböden aus der Reihe Subway Infinity kombinieren eine trendstarke Ästhetik mit modernster Funktionalität und erfüllen damit höchste Ansprüche an Nutzungskomfort und Hygiene im Bad.

Zudem verwendet die zum Haus gehörende Gastronomie, die sich auf eine frische, saisonale und regionale Küche spezialisiert hat, zur Präsentation ihrer kulinarischen

Highlights ausgesuchtes Porzellan des Villeroy & Boch Unternehmensbereichs Dining & Lifestyle: Die ausdrucksvolle Kollektion New Moon bietet mit ihrer asymmetrischen Form Raum für kreative Küchenkreationen und lässt sich perfekt mit der Schieferoptik von The Rock Black Shale kombinieren. Vollflächig geschliffene Gläser der Kollektion Boston und Besteck der Serie Blacksmith komplettieren die Gesamtinszenierung, die Speisen und Getränken eine adäquate Bühne bietet.