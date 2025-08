Komfort-Wohnen in traumhafter Lage - für die exklusive Service-Residenz VILVIF Hamburg hat das Berliner Architekturbüro leonwohlhage ein Designkonzept entwickelt, das als Symbiose aus Barrierefreiheit, Mehrgenerationen-Gemeinschaft und städtischem Leben eine innovative Antwort auf aktuelle gesellschaftliche und städtebauliche Entwicklungen und Trends gibt. Passend zum intelligenten Interieur der Service­Wohnungen sind die Badezimmer mit Sanitärelementen von Villeroy & Boch ausgestattet, die den Räumen statt der typisch barrierefreien Optik eine hochwertige Ästhetik verleihen.

Service-Wohnen in der Hamburger HafenCity

VILVIF Hamburg wurde von der Garbe Immobilien-Projekte GmbH barrierefrei in Anlehnung an DIN 18040 Teil 2 auf einer Bruttogeschossfläche von 21.400 Quadratmetern realisiert. Dazu hatte das Berliner Architekturbüro leonwohlhage sein primäres Konzept für einen modernen Gewerbe- und Büroblock zu einem Komplex mit 186 Service-Wohnungen weiterentwickelt, bei dem sich die Wohneinheiten mit Grundrissen von 40 bis 180 Quadratmetern oberhalb der Retailflächen befinden. Zusätzlich sind Service- und Gemeinschaftsflächen sowie eine Tiefgarage mit rund 100 Stellplätzen vorhanden. Eine Dachterrasse mit Dachgarten, vollständig begrünte Dachflächen und ein begrünter Innenhof bringen nachhaltige Naturkomponenten in die Gesamtarchitektur ein.

Komfort und Design für ein aktives Leben

Das flexible Servicekonzept von VILVIF umfasst diverse Grund- und Zusatzleistungen. Sämtliche Wohneinheiten zeichnen sich durch intelligente Raumgestaltung, elegantes Interior Design und barrierefreien Komfort aus. Für die hochwertige Ausstattung der Badezimmer, die alle über einen bodengleichen Duschbereich verfügen, wurden Sanitärelemente aus der Badkollektion Subway 2.0 von Villeroy & Boch gewählt - in 96 Wohneinheiten sind 60er Waschbecken sowie wandhängende, spülrandlose DirectFlush WCs verbaut. Die filigranen, rechteckigen Waschbecken verfügen über eine breite Hahnlochbank, die als keramische Ablagefläche dient. Ausgestattet mit der schmutzabweisenden Oberfläche CeramicPlus sind sie äußerst reinigungsfreundlich.

Auch die wandhängenden WCs überzeugen mit nutzerfreundlichen Hygiene- und Komfortfeatures. Zusätzlich zur Veredelung mit CeramicPlus sind sie mit der antibakteriellen Glasur AntiBac versehen, die das Wachstum von Bakterien um mehr als 99,9 % reduziert. Ein weiteres Hygiene-Plus ist die spülrandlose Ausführung, deren intelligente Wasserführung die flächendeckende, überspritzungsfreie Bespülung des Innenbeckens sicherstellt. Mit dem einfach abzunehmenden WC-Sitz, der sich dank Absenkautomatik sanft und leise schließt, wird die moderne Toilette komplett.

Bautafel

Projektname: VILVIF Hamburg

Ort: Hamburg, Deutschland

Bauherr: Garbe Immobilien-Projekte GmbH

Architekt: leonwohlhage

Fertigstellung : 2024

Bauaufgabe: Sanitärausstattung

Kollektionen: Subway 2.0 Waschbecken, Wand-WC DirectFlush, WC-Sitz SoftClosing