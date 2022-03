Pressemeldung

Für Russland, Belarus und die Ukraine (<3%-Umsatzanteil) besteht aktuell ein Auftragsstopp. Villeroy & Boch lässt hier die Geschäfte bis auf weiteres ruhen und wird die Lage neu bewerten, sobald die Situation es zulässt. Auch die Teilnahme an der russischen Messe „Mosbuild“ haben wir abgesagt. Villeroy & Boch betreibt in der Ukraine und in Russland keine Produktionsstätten.

Explizit auf den Ukraine-Krieg zurückzuführende Versorgungsengpässe bzgl. Rohstoffen sehen wir aktuell nicht. Betroffen und besorgt sind wir insbesondere bzgl. Energieversorgung und gestiegener Energie- und Rohstoffpreisen. Wir beziehen unsere Gasversorgung über unsere nationalen Lieferanten und Netzbetreiber, nicht direkt aus Russland.