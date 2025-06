Im Herzen des Münchner Olympiaparks ist mit dem SAP Garden eine der modernsten, multifunktionalen Sportarenen in Europa entstanden. Verantwortlich für die Planung waren das dänische Architekturbüro 3XN und die Landschaftsarchitekten Latz+Partner, Bauherrin ist die Red Bull Stadion München GmbH, Namensgeber der Softwarekonzern SAP. Der Bau begann im Januar 2020, die Eröffnung erfolgte im Herbst 2024. In den hochfrequentierten Sanitärbereichen wurden bewährte Produkte inkl. Zubehör und Montageelementen von Villeroy & Boch verbaut, die höchsten Beanspruchungen standhalten.



Das Gebäude mit einer Grundfläche von rund 22.500 m² fügt sich durch seine klare Formensprache mit vertikaler Fassadengliederung und ein extensiv begrüntes Dach harmonisch in das Parkensemble ein. Besonders markant: 260 vertikale Lisenen – zwischen 11,6 und 18,2 Meter lang und bis zu einer Tonne schwer – umhüllen das Gebäude. Ihre Form ist den Silhouetten von Eishockeyschlägern nachempfunden und verweist subtil auf die Nutzung des Baus.

Vielseitige Nutzung

Die Haupthalle, die Platz für rund 11.500 Zuschauerinnen und Zuschauer bietet, ist regelmäßiger Austragungsort der Heimspiele der beiden Hauptnutzer der Arena, des EHC Red Bull München (Deutsche Eishockey Liga) sowie des FC Bayern München Basketball. Neben dem zentralen Spielfeld verfügt der SAP Garden über drei zusätzliche, separat betreibbare Eissportflächen mit insgesamt 5.400 m² Eisfläche. Diese sind vor allem für den Trainingsbetrieb, den Nachwuchs sowie den Breiten- und Vereinssport vorgesehen. Ergänzt wird das Veranstaltungsspektrum durch weitere Sport- und Kulturangebote sowie großzügige Hospitality-Bereiche mit 1.111 Sitzplätzen.

Durchdachte Sanitärbereiche

Die Sanitärbereiche im SAP Garden erfüllen alle Anforderungen an öffentliche Anlagen mit hoher Nutzungsfrequenz – ausgestattet mit intelligenten Produkt- und Systemlösungen von Villeroy & Boch, die durch robuste Materialqualität überzeugen und sich mit ihrem klaren, zeitlosen Design perfekt in das architektonische Gesamtkonzept integrieren.

Für die WC-Anlagen wurden insgesamt 301 wandhängende WCs aus der Kollektion Newo in Tropfenform installiert, alle ausgestattet mit der spülrandlosen DirectFlush-Technologie, die eine hohe Spülleistung bei niedrigem Wasserverbrauch sicherstellt. Mit ihrem offenen Spülrand sind die WCs zudem schnell zu reinigen, hygienisch und wirtschaftlich. Montiert wurden die WCs mit den passenden ViConnect Vorwandelementen inklusive Betätigungsplatten und ViProtect Schallschutzsystemen.

In den Waschräumen kommen 136 eckige Waschtische aus der Kollektion Newo zum Einsatz. Außerdem wurden in Reihenanlagen 117 rechteckige Unterbauwaschtische aus der Serie Loop & Friends eingebaut, die mit ihrem reduzierten, filigranen Design eine ästhetische und zugleich funktionale Gestaltung ermöglichen.

Für die barrierefreien Sanitärräume bietet die Produktlinie ViCare normgerechte Lösungen: Hier wurden 22 verlängerte, wandhängende WCs mit spülrandloser DirectFlush-Technologie sowie 22 unterfahrbare Waschtische installiert. Ergänzend sorgen Klappstützgriffe und Wandhaltegriffe für mehr Sicherheit und Komfort. Die Ausstattung entspricht den Vorgaben der DIN 18040 und ermöglicht Menschen mit eingeschränkter Mobilität eine eigenständige Nutzung.