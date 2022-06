Villeroy & Boch: Puristische Schönheit

In modernen Bädern liegen warme Grautöne im Trend: Sie erinnern an natürliche Materialien wie Stein und Fels und bringen entspannte Momente in die tägliche Badroutine. Wie aus Stein gemeißelt wirkt auch die von Designer Christian Haas entworfene, freistehende Badewanne Theano in der neuen Mattfarbe Grey. Das skulpturale Statement-Piece bricht mit dem gewohnten Weiß im Bad und verleiht dem Raum eine von der Natur inspirierte, monumentale Atmosphäre.

Die Formensprache des eindrucksvollen, freistehenden Monolithen kombiniert ausgewogene Proportionen und geometrische Konturen in einem präzisen, filigranen Design. Trotz schmaler Kanten und dünner Materialstärke besitzt die Wanne eine extrem hohe Festigkeit, die so nur dank des hochwertigen Werkstoffs Quaryl®, einer Mischung aus bewährtem Sanitäracryl und dem Mineralwerksstoff Quarz, möglich ist.

Bodenliegend, frei im Raum platzierbar steht Theano für zurückhaltende Schönheit in einem markant reduzierten Design, der die warmgraue Mattfarbe Grey einen elegant­natürlichen Touch verleiht - perfekt für extravagante Badezimmer, in denen mit minimalistischen Elementen eine naturnahe, urbane Wohnlichkeit erzeugt wird.

Designer Christian Haas

Christian Haas, Jahrgang 1974, studierte Industrial Design und wurde aktuell vom AD Magazin zu den 100 wichtigsten Gestalter:innen 2022 gezählt. Mit Villeroy & Boch arbeitet Christian Haas sowohl im Bereich Bad und Wellness als auch im Bereich Dining

& Lifestyle seit vielen Jahren erfolgreich zusammen. Seit 2015 lebt und arbeitet Christian Haas in Porto.