Pressemeldung

Gleich drei Produktlinien der Bereiche Bad und Wellness sowie Küche wurden vom Rat für Formgebung in der Kategorie „Excellent Product Design“ prämiert: das innovative TwistFlush-WC aus der Badkollektion Subway 3.0 und die Keramikspüle Subway Style sind „winner“, die Aufsatzwaschtischserie Artis BiColour erhielt das Prädikat „special mention“. Mit diesen Auszeichnungen stellt Villeroy & Boch einmal mehr unter Beweis, dass die Lifestylemarke zu den Besten der Branche gehört. Wie kaum ein anderer Hersteller bietet das Unternehmen ein Sortiment, mit dem man das gesamte Zuhause stilvoll einrichten kann - mit bis ins kleinste Detail perfekt aufeinander abgestimmten Kollektionen und Farbwelten, bei denen beispielsweise selbst die Badtextilien farblich zu den Waschtischen passen.

Die ausgezeichneten Badprodukte TwistFlush und Artis BiColour

Mehr Kraft, weniger Wasser - die innovative WC-Spülung TwistFlush von Villeroy & Boch hat 2021 bereits bei drei weiteren renommierten Wettbewerben überzeugt: Die wassersparende Spültechnologie erhielt einen Red Dot Design Award, den German Innovation Award und den Innovationspreis Architektur + Technik. TwistFlush nutzt die physikalische Kraft eines kontrollierten Wasserwirbels, um die gesamte Innenfläche des WCs so gründlich auszuspülen, dass auf mehrfaches Spülen oder das lästige Nachreinigen mit der Bürste in der Regel verzichtet werden kann. Für eine große Spülung braucht das WC nur 4,5 Liter, für eine kleine sogar nur 3 Liter. Eine 4-köpfige Familie spart so bis zu 19.700 Liter Wasser im Jahr* - und das bei einer Spülleistung, die die aktuellen Normanforderungen** deutlich übertrifft.

Die Kunst, den perfekten Ton zu treffen - die BiColour-Waschtischserie Artis wurde 2021 um neue Farbvarianten erweitert: Zu den bestehenden sanften Nuancen Ocean, Fog und Powder und den neutralen Tönen Coal Black und French Linen sind die vier satten Farben Indian Summer, Sage Green, Rust und Bordeaux hinzugekommen. Das ganzheitliche Farbkonzept, das Designerin Gesa Hansen entworfen hat, umfasst damit neun bicolore Varianten mit farbiger Außenseite und einer Innfläche in glänzendem Weiß Alpin. Die präzise gesetzte Umlaufkante macht den Kontrast noch plastischer und betont gleichzeitig die filigrane Anmutung der Aufsatzwaschtische aus hochwertigem TitanCeram. Die Waschtischschalen sind in den vier Formen rund, oval, quadratisch und rechteckig erhältlich, alle in farbigen Ausführungen und als klassische, reinweiße Variante. Seit Herbst 2021 bietet Villeroy & Boch auch passende Badtextilen, die auf die Farbwelt von Artis abgestimmt ist.

Ausgezeichnete Keramikspüle Subway Style

So vielfältig wie das Leben - die trendstarke Keramikspüle Subway Style kombiniert stilsicher ein klares, zeitloses Design mit einer feinen, filigranen Linienführung. Hinzu kommt durchdachte Funktionalität: Die schmale Hahnlochbank dient als praktische Ablage für Spülzubehör, und das geräumige Spülbecken bietet viel Platz zum Spülen großer Küchenutensilien. Ausgestattet mit kompatiblem Zubehör wie Seifenspender, Drahtkörben, Einhängeschalen, Abtropfgittern oder einer Cap-Ventilabdeckung wird der Spülbereich zum perfekten Arbeitsplatz in der Küche. Und die dünnwandige Keramik punktet mit den praktischen Materialvorzügen. Subway Style ist in 13 lichtechten Keramikfarben erhältlich, ist kratz- und stoßfest, hitzebeständig, lebensmittelecht und dank CeramicPlus-Oberflächenveredelung besonders leicht zu reinigen. Passend für 60er und 50er Unterschränke und wahlweise aufliegend oder flächenbündig installierbar erfüllt die Keramikspüle die unterschiedlichsten Einrichtungswünsche und ermöglicht vielfältige Raumplanungen und Gestaltungslösungen.

Der German Design Award

Der German Design Award wird seit 2012 vom Rat für Formgebung (German Design Council) ausgelobt. 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestags als Stiftung gegründet ist der Rat heute eines der weltweit führenden Kompetenzzentren für Kommunikation und Markenführung im Bereich Design. Zum Netzwerk der Stiftung gehören neben Wirtschaftsverbänden und Institutionen viele namhafte Unternehmen, darunter über 200 deutsche Unternehmen mit mehr als 1,8 Millionen Mitarbeitern. Am German Design Award können ausschließlich Beiträge teilnehmen, die durch den Rat für Formgebung, eines seiner Stiftungsmitglieder oder eines der Wirtschaftsministerien der deutschen Bundesländer aufgrund ihrer gestalterischen Qualität nominiert wurden. In der Kategorie „Excellent Product Design“ werden Produkte mit einem international wegweisenden Design von einer Expertenjury beurteilt und ausgezeichnet.

*4-Personen-Haushalt, im Vergleich zu einer konventionellen 6-Liter-Spülung. Durchschnittliche Nutzung: 5 x pro Tag / pro Person, basierend auf Angaben des Umweltbundesamtes Deutschland.

** Gemäß Europäischer Norm EN997.