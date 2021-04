Der neue Spiegelschrank My View Now von Villeroy & Boch überzeugt gleichermaßen in Sachen Stauraum, Licht und Design. Denn My View Now bietet optimale Funktionalität und passt mit seinem zeitlosen Aluminium-Korpus zu vielen Badmöbelprogrammen und Sanitärkollektionen. Die Türen von My View Now sind beidseitig verspiegelt und bieten besten Rundum-Blick. Sie lassen sich mit den aufgesetzten, filigranen Griffen ohne Fingerabdrücke öffnen, und dank integrierter Dämpfer schließen sie sanft. Bei der Aufputzvariante ist zudem der Korpus seitlich verspiegelt, wodurch er sich farbneutral in nahezu jede Badgestaltung einfügt.

Perfekt genutzter Stauraum

Für My View Now wurden alle Funktionen, die man von einem modernen Spiegelschrank erwartet, perfektioniert. So kann der Innenraum mit höhenverstellbaren Aluminiumböden individuell aufgeteilt und der Stauraum ideal ausgenutzt werden. Für mehr Sicherheit sind die bruchsicheren und reinigungsfreundlichen Böden mit einer erhöhten Kante ausgestattet, die verhindert, dass Badutensilien in das Waschbecken rutschen. Zusätzlich halten eine Magnetleiste und eine frei versetzbare Ablageschale Ordnung im Schrank. Für zusätzliche Flexibilität kann der 3-fach-Vergrößerungsspiegel an eine frei wählbaren Position geklebt werden.

Licht in jeder Situation

Die rund um den Spiegelschrank verlaufende Beleuchtung besteht aus einem austauschbaren LED-Lichtband, das die Spiegelfläche innen und außen komplett umrahmt. Es ermöglicht selbst bei geöffneten Türen eine sehr gleichmäßige Ausleuchtung des Gesichts von allen Seiten. Die LED, die bequem via Sensorschalter bedient werden, sind stufenlos in der Helligkeit dimmbar, und auch die Lichtfarbe kann stufenlos von Tageslichtweiß (6500 Kelvin) auf Warmweiß (2700 Kelvin) eingestellt werden. Dadurch ist in jeder Situation die perfekte Beleuchtung und Lichtstimmung gegeben - bei Styling oder Rasur genau wie beim entspannten Wannenbad.

Smarte Lichtsteuerung

Optional ist My View Now auch als Smart Home Lösung erhältlich. Diese ist kompatibel mit gängigen Zigbee®-Home-Automation-Systemen und ermöglicht die digitale Steuerung des Spiegelschranks über App- und Sprachsteuerung.

Strom für alle Fälle

Zwei platzsparend im Innern integrierte Steckdosen, die unabhängig von der Badezimmerbeleuchtung geschaltet werden, sorgen dafür, dass Zahnbürste und Rasierer jederzeit geladen sind. Die Aufputz-Variante verfügt zudem über eine zusätzliche Steckdose außen unten.

My View Now erfüllt mit intelligenten Features und modernem Design höchste Ansprüche an einen Spiegelschrank - die perfekte Lösung für die tägliche Bad-Routine.