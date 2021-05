Pressemeldung

Vom reinen Funktionsobjekt zum raffinierten Gestaltungselement: Der Spiegel ist längst im Interior Design angekommen. Warf man früher lediglich einen kurzen – oder bisweilen auch längeren – Blick hinein, werden Spiegel heute individuell in die Einrichtung integriert. Auch im Badezimmer wird der Spiegel nicht mehr nur funktional genutzt, sondern auch dekorativ eingesetzt – so wie die neuen, puristischen Lichtspiegel More To See Lite von Villeroy & Boch.



Die Spiegel der Kollektion More To See Lite avancieren mit umlaufender LED-Wandbeleuchtung zum optischen Highlight des Badezimmers. Denn die stufenlos dimmbaren LED und die Emotion Funktion mit frei einstellbarer Lichtfarbe von Tageslicht zu Warmweiß erzeugen zu jeder Tageszeit die richtige Atmosphäre: vom erfrischenden Energiekick beim Rasieren, Zähneputzen und Schminken am Morgen, über natürliche Helligkeit bei allen Badbesuchen tagsüber bis zum stimmungsvollen Abendlicht, das zum Entspannen einlädt.

Die unterschiedlichen Formensprachen und Größen der Serie eröffnen zudem vielfältige, zum persönlichen Einrichtungsgeschmack und zur jeweiligen Raumsituation passende Gestaltungsoptionen über dem Waschplatz.

Zur Wahl stehen Spiegel in vier klaren Formen und verschiedenen Größen. Rechteckig, rund sowie rechteckig und quadratisch jeweils mit abgerundeten Ecken, so dass man für jedes Bad – vom kleinen Gästebad bis zum

großzügigen Komfortbad – eine passende Spiegellösung findet.



Dank der umlaufenden LED-Bänder, die bei sämtlichen Modellen außer den runden Varianten austauschbar sind, werden alle Seiten des Spiegels gleichmäßig beleuchtet und so eine attraktive, indirekte Beleuchtung erzeugt. Die Lichtsteuerung erfolgt über einen Touch-Sensor auf der Spiegelfläche.



Willkommen im Smart Home!



Alternativ ist eine smarte Steuerung möglich: More To See Lite kann mit einem separat erhältlichen Zigbee®-Kit nachgerüstet werden, das den Lichtspiegel in gängige Home- Automation-Systeme integriert. Damit lässt sich More To See Lite über App oder Sprache steuern.