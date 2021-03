Es ist die erste und die letzte Station des Tages: Das Badezimmer. Hier machen wir uns morgens fit und kommen abends zur Ruhe, hier nehmen wir uns Zeit für uns selbst und für die Familie. Kurz: Das Bad ist einer der wichtigsten Räume in jedem Zuhause. Keine Kollektion verkörpert diese Überzeugung besser als Subway von Villeroy & Boch. Die Weiterentwicklung Subway 3.0 macht das beliebte Familienbad jetzt fit für die Zukunft: Mit einem wassersparenden TwistFlush-WC, das gerade den diesjährigen Innovationspeis Architektur + Technik gewonnen hat, langlebigen Materialien, smarten Funktionen und einem zeitlos schönen Design. Das Ergebnis ist ein Bad, das lange hält - und lange gefällt.

Preisgekröntes WC mit TwistFlush-Spülung

Eine Badkollektion, die alles hat, was im Badezimmer heute und morgen wichtig ist - das ist der Anspruch von Subway 3.0, der neuen Generation der Erfolgskollektion Subway. Herzstück der Kollektion ist das wassersparende, supersaubere TwistFlush-WC. Die neuartige Spültechnologie hat die Jury der Architekturfachzeitschrift AIT auf Anhieb überzeugt: Gleich zur Markteinführung erhielt TwistFlush den Innovationspreis Architektur + Technik. Das Geheimnis: Die zum Patent angemeldete TwistFlush­Technologie nutzt die physikalische Kraft eines kontrollierten Wasserwirbels, der nahezu die gesamte Innenfläche des WCs kraftvoll bespült und Verschmutzungen mitreißt. Die Spülung arbeitet dabei noch besonders leise. Das konisch geformte, komplett randlose Becken mit extraglatten Wänden macht es Schmutz grundsätzlich schwer, haften zu bleiben und sorgt dafür, dass die TwistFlush-Spülung auch bei kleineren Wassermengen ganze Arbeit leistet. So braucht das WC nur 4,5 Liter für eine große Spülung, für eine kleine sogar nur 3 Liter. Eine 4-köpfige Familie kann damit bis zu 19.700* Liter Wasser im Jahr sparen - bei bester Hygiene ohne lästiges Nachspülen oder Nachreinigen mit der Bürste. Für noch mehr Hygiene und ein um 99,9% reduziertes Bakterienwachstum sorgen CeramicPlus und AntiBac. Mit seinen gestrafften Seiten, den geschlossenen Flanken und dem schlanken Sitz überzeugt das WC außerdem mit einer modernen, zeitlosen Optik.

Waschbecken für jeden Anspruch

Die Waschtische von Subway 3.0 zeichnen sich durch eine feine, moderne Formensprache mit gerader, kantiger Linienführung aus. Dünnwandige, schmale Zargen und enge Radien innen und außen verleihen der Keramik eine filigrane Optik. Hinzu kommen funktionale Aspekte: Die tiefen Becken und die breiten seitlichen Ablageflächen sorgen für besten Nutzungskomfort und werden optisch durch eine schmale Außenkante aufgelockert. Das längliche Überlaufloch, eines der Markenzeichen der Kollektion, rundet das Gesamtbild stilvoll ab. Das Sortiment umfasst eine große Auswahl für jeden Bedarf: Vom kleinen Handwaschbecken, das auch als Eck-Variante zu haben ist, über verschieden breite Schrankwaschtische bis hin zur Doppellösung.

Platz für alles, was wichtig ist

Badmöbel sorgen für Wohnlichkeit, bieten praktischen Stauraum und schaffen Ordnung - und sehen im besten Fall auch noch so gut aus, dass sie das gesamte Bad in eine Wohlfühloase verwandeln. Die neuen Subway 3.0-Möbel erfüllen diesen Anspruch mit innenliegenden Fronten, dünnen Korpuswänden, offenen Regalelementen und durchgehenden Griffprofilen. Die Unifarben Brillant White, White Matt und Volcano Black sind für zeitlose Einrichtungen ideal, die sanften Nuancen Taupe und Cashmere Grey erzeugen ein natürliches Flair, und Marine Blue und Graphite bringen einen trendstarken Look ins Bad. Außerdem gibt es die Möbel in den warmen Holzoptiken Arizona Oak, Nordic Oak, Kansas Oak und Stone Oak, die dem Bad eine behagliche Atmosphäre verleihen. Individuelle Akzente lassen sich mit den Griffen setzen, die in Aluminium und Volcano Black mit allen Möbelfarben- und Oberflächen kombinierbar sind. Außerdem gibt es die Griffe in allen Unifarben, außer Weiß, so dass die Lack-Möbel auch komplett monochrom Ton-in-Ton gehalten werden können. Das Möbelsortiment umfasst Waschtischunterschränke, Seitenschränke, Hochschränke, offene Spiegelregale und ein Sideboard. Dank Anti-Fingerprint sind die Oberflächen besonders unempfindlich.

Smartes Licht und neue Spiegel

Komplett wird die Waschplatzgestaltung mit einem Lichtspiegel, der zu jeder Tageszeit das richtige Licht erzeugt - von Funktions- bis Stimmungslicht. Subway 3.0 umfasst eckige Spiegel in verschiedenen Größen und zwei runde Spiegel mit Aluminiumrahmen in White oder Black Matt. Das umlaufende, stufenlos dimmbare LED-Lichtband kann entweder mit Touch-Sensor geschaltet oder mit einem separat erhältlichen ZigBee®-Kit in alle gängigen Smart-Home-Systeme eingebunden werden. Optional können die Waschtischunterschränke mit Schubladen- und Bodenbeleuchtung ausgestattet werden und sind mit ZigBee®-Nachrüstung ebenfalls Smart-Home-fähig.

Ergonomische Wannen: Ruhe und Entspannung garantiert

Ein Bad, das ein Leben lang halten soll, verdient die besten Materialien. Die Badewannen von Subway 3.0 bestehen aus hochwertigem Quaryl® mit einem Quarzsteinanteil von über 60 Prozent - das macht die Wannen besonders kratzfest und farbbeständig. Mit dünnen Kanten an der Rückenlehne, einer Randhöhe von lediglich 10 mm und einem langen Überlauf greifen die Badewannen typische Designelemente der Kollektion auf und fügen sich damit harmonisch in das Badinterieur ein. Eine besonders ergonomische Rücklehne sorgt für eine bequeme Sitzposition und angenehme Kopfhaltung. Mit der neuen Badewannenbefüllung SilentFlow kann man die Wanne optional mit einem weiteren Komfortfeature upgraden: Das Wasser strömt von unten sternförmig in die Wanne - so werden die Vorbereitungen für das entspannte Wellness-Bad nicht von einem lästigen Plätschern gestört.

*4-Personen-Haushalt, im Vergleich zu einer konventionellen 6-Liter-Spülung. Durchschnittliche Nutzung: 5 x pro Tag / pro Person, basierend auf Angaben des Umweltbundesamtes Deutschland.