Evolutionary, economic, efficient - die revolutionäre WC-Spülung TwistFlush[e3] von Villeroy & Boch setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Spülleistung und Effizienz und erreicht einen herausragenden Hygienestandard im Badezimmer - und das erstmalig zu einem äußerst attraktiven Preis im Markeneinstiegssegment. TwistFlush[e3] nutzt die Wirbelspültechnologie, bei der ein starker Wasserwirbel erzeugt wird und die in Sachen WC-Spülung als die fortschrittlichste Technik am Markt gilt. Bereits seit drei Jahren setzt Villeroy & Boch auf dieses Prinzip und nutzt bei ausgewählten WCs mit der Toilettenspülung TwistFlush die Wirbelkraft des Wassers, um bei niedrigem Wasserverbrauch beste Spülleistung und Toilettenhygiene zu erreichen. Mit TwistFlush[e3] wurde nun diese innovative Wirbelspültechnologie mit Blick auf die speziellen Anforderungen von öffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen sowie des seriellen Wohnungsbaus weiterentwickelt.

Die Anforderungen an Badprodukte im Markeneinstiegssegment steigen. Vor allem im Projektgeschäft muss ein modernes WC höchste Ansprüche an Spülperformance, Ressourcenschonung und Hygiene erfüllen und zugleich preisattraktiv und wirtschaftlich sein. All das erfüllt TwistFlush[e3] auf dreifache Weise: Die neue Toilettenspülung ist „evolutionary“, da sie die Wirbelspültechnologie zum attraktiven Preis bietet, und „economic“, weil ihre niedrige Spülmenge Wasser spart und so die Betriebskosten senkt. Außerdem ist TwistFlush[e3] „efficient“, denn das ausgefeilte System bietet eine herausragende Spülleistung, wodurch das WC besonders schnell zu reinigen ist.

Die überzeugenden Vorteile von TwistFlush[e3] wurden durch unabhängige Prüfinstitute wie das wfk-Institut für Angewandte Forschung GmbH bestätigt. Zudem liegt die Zertifizierung durch den TÜV Rheinland vor. So sorgen die physikalische Kraft des Wasserwirbels, die präzise, hoch positionierte Wasserführung und die perfekt abgestimmte Beckenarchitektur für eine nahezu vollständige Ausspülung. Dabei arbeitet die Wirbelspülung absolut spritzfrei und so gründlich, dass in der Regel kein Nachspülen notwendig ist. Die Performance von TwistFlush[e3] übertrifft sogar die Anforderungen der europäischen Norm EN997 - es wird mehr als der Zehnfache der geforderten Kugeln weggespült.

Damit punktet TwistFlush[e3] auch beim Thema Wassersparen: Ein Unternehmen mit 1.000 Beschäftigten kann bis zu 675.000 l Wasser pro Jahr sparen, verglichen mit einer WC-Spülung, die 3 bzw. 6l Wasser statt wie TwistFlush[e3] lediglich 3 bzw. 4,5 l Wasser pro Spülung verbraucht. Zugleich ist ein WC mit TwistFlush[e3] dank seines spülrandlosen Designs nachweislich doppelt so schnell komplett gereinigt wie ein vergleichbares Modell des Hersteller mit Spülrand und damit effektiv zeit- und kostensparend - besonders interessant für den Einsatz im öffentlichen Raum, im Wohnungsbau und bei großen Sanierungsprojekten.*

TwistFlush[e3] ist in die umfassende Villeroy & Boch-Kollektion Architectura eingebunden, für die zeitgleich zur Einführung der neuen Spülung ein Relaunch durchgeführt wird. Zur Wahl stehen wandhängende WCs, die einfach und schnell installiert sind, wahlweise mit offener oder optimierter verdeckter Befestigung ViFix, die über die Montage-Löcher für den WC-Sitz erfolgt.

*wfk-Institut für Angewandte Forschung GmbH / WL 4093A/23