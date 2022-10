Exklusiver Individualurlaub ist beliebt wie nie: Neben hochwertigen Feriendomizilen und komfortablen Wohnmobilen werden auch attraktive Hausboote rege nachgefragt, die ein entspanntes, naturnahes Urlaubserlebnis versprechen. So wie die modernen „Joylife Boats“ der Delphin Tec Schiffstechnik GmbH, die von ihrer Basisstation im saarländischen Mettlach aus zu einem First Class-Urlaub auf der Saar einladen. Ausgestattet sind die Hausboote mit ausgesuchten Markenprodukten, darunter zahlreiche Artikel aus den Bereichen Dining & Lifestyle, Bad & Wellness sowie Küche von Villeroy & Boch.

Die Hausboote "Joylife Boats" der Delphin Tec Schiffsbautechik GmbH wurden von deren Schwestergesellschaft SBS Andernach GmbH in den Jahren 2021 und 2022 in der eigenen Werft gebaut. Sie sind mit einem umweltschonenden 100% Elektroantrieb mit Akku-Powerpack, Solaranlage und Stromaggregat ausgerüstet, der eine Reisegeschwindigkeit von 11 km/h ermöglicht. Ein 8 m2 großes, überdachtes Außendeck mit Badetreppe und Dusche im Heck sowie ein Sonnendeck von 18 m2 auf dem Oberdeck laden ein, die Bootsfahrt draußen zu genießen. Auf ihrer Gesamtfläche von 54 m2 bieten die Hausboote zudem zeitgemäße, mit einem Multimedia-System ausgestattete Wohn-, Ess- und Schlafbereiche für bis zu sechs Personen, eine komplette High-End-Küche und ein komfortables Bad, die an die integrierten Bordklär- und Frischwasseraufbereitungsanlagen angeschlossen sind. Bei diesen einzigartigen und innovativen Hausbooten wurde noch an viel mehr gedacht; so unter anderem sind ein Nautic-Kamerasystem, WIFI, Alarmanlage mit Überwachung, 2 Stand-Up Paddles und 2 E-Scooter für Landausflüge und vieles mehr vorhanden.

Purismus zum Wohlfühlen

Design und Einrichtung der „Joylife Boats“ setzen auf klaren Purismus mit Wohlfühl­Faktor. Bodentiefe Panoramafenster bei einer Raumhöhe von 2,4 m bieten einen unmittelbaren Rundumblick auf die Reiseumgebung. Für die Möblierung wurden unifarbene Elemente in Schwarz, Weiß und sanften Cremenuancen mit viel hellem Holz kombiniert, das eine warme Note in die Einrichtung einbringt. Geschirr, Gläser, Besteck und Tischaccessoires wurden dazu passend aus verschiedenen Dining & Lifestyle- Kollektionen von Villeroy & Boch zusammengestellt. So erzeugt beispielsweise Crafted Denim in einem verwaschenen Jeans-Ton mit seinem handwerklichen Pottery-Look ein natürliches Flair. Sehr schön darauf abgestimmt: transparent blaue Wassergläser mit charmantem Schliffdekor aus der Serie Boston coloured. Für echte Genussmomente sorgen die hochwertigen La Divina-Gläser aus Kristallglas, in denen sich edle Weine und Champagner perfekt entfalten können.

Die mitgebrachten Badutensilien können bequem in dem geräumigen Unterschrank der Villeroy & Boch-Tochter Sanipa verstaut werden.

Auch die Bäder, die auf 3 m2 besten Komfort bieten, führen mit Produkten von Villeroy & Boch die reduzierte Designsprache konsequent fort. Die schneidbare Squaro Infinity Duschfläche, die millimetergenau eingebaut wurde, ist dank der poren- und fugenfreien Oberfläche leicht zu reinigen, sehr hygienisch und sieht dabei ausgesprochen gut aus. Genau wie der ovale Aufsatzwaschtisch aus der Badkollektion Serie Collaro, der mit einer schmalen Hahnlochbank überrascht. Er wird aus dem innovativen Werkstoff TitanCeram gefertigt, der besonders feine, filigrane Formen möglich macht. Die mitgebrachten Badutensilien können bequem in dem geräumigen Unterschrank der Villeroy & Boch­Tochter Sanipa verstaut werden.

Und in der Küche verleiht die massive Edelstahlarmatur Finera dem Spülplatz das gewisse Etwas. Exklusive Designmerkmale: der feine Griff, den Villeroy & Boch speziell für diese Serie entwickelt hat und der sich sehr leicht bedienen lässt, sowie der flache, hohe Auslauf mit schwenkbarem Strahlregler.