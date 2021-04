Die neue revolutionäre WC-Spülung TwistFlush liefert ein extra sauberes und hygienisches Spülergebnis und

ist dabei äußerst wassersparend. Das Geheimnis: Die zum Patent angemeldete TwistFlush-Technologie nutzt

die physikalische Kraft eines kontrollierten Wasserwirbels, der nahezu die gesamte Innenfläche des WCs

bespült und Verschmutzungen mitreißt. So nutzt TwistFlush das Spülwasser viel effizienter und spart bei jedem

Druck auf die Spültaste kostbares Wasser.



Sparsam und kraftvoll zugleich

Zu einem nachhaltigen Lebensstil gehört der bewusste Umgang mit Ressourcen. Ein TwistFlush-WC, das bei

jeden Toilettengang kostbares Wasser spart, leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Das WC braucht nur 4,5

Liter für eine große Spülung, für eine kleine sogar nur 3 Liter. Und weil die Spülung so kraftvoll ist, reicht einmaliges

Spülen in der Regel aus. So spart eine 4-köpfige Familie bis zu 19.700* Liter im Jahr. Gleichzeitig

übertrifft die zum Patent angemeldete Spültechnologie Normanforderungen** deutlich: Der kontrollierte

Wasserwirbel erzeugt im konisch geformten Becken einen starken Sog. Er erreicht nahezu die gesamte Innenfläche

des WCs und reißt Verschmutzungen förmlich mit.

Praktisch bürstenfrei und leicht zu reinigen

Auch auf das lästige Nachreinigen mit der Bürste kann man in der Regel verzichten: Twist-Flush spült die gesamte Innenschüssel gründlich aus, und das intelligent designte Becken mit seinen steilen und extraglatten Wänden reduziert Ablagerungen zusätzlich. Ein weiterer Pluspunkt in Sachen Hygiene: Dank der ausgefeilten spülrandlosen Form ist

das TwistFlush-WC schnell und unkompliziert zu reinigen. Für noch mehr Sauberkeit und ein um 99,9% reduziertes Bakterienwachstum sorgen CeramicPlus und AntiBac.



Beugt Spritzern und Aerosolen vor

Der kontrollierte Wasserwirbel bringt das Spülwasser genau dort zum Einsatz, wo es gebraucht wird. So werden Spritzer zuverlässig verhindert und die Bildung von Aerosolen deutlich reduziert. Ein weiterer Pluspunkt: TwistFlush arbeitet deutlich leiser als eine herkömmliche Spülung.



* Gemäß Europäischer Norm EN997.

**4-Personen-Haushalt, im Vergleich zu einer konventionellen 6-Liter-Spülung. Durchschnittliche Nutzung: 5 x pro Tag / pro Person, basierend auf Angaben des Umweltbundesamtes Deutschland.