Pressemeldung

Bereits kurz nach der Flutkatastrophe half Villeroy & Boch mit einer Geldspende an die gemeinnützige Organisation der Vinzentiner e.V. Diese leistet in der Region Trier- Ehrang, in unmittelbarer Nachbarschaft des Hauptsitzes von Villeroy & Boch und wo rund 2.500 Haushalte von der Flutkatastrophe betroffen sind, kurzfristige, praktische Hilfe. Außerdem mit einer Geldspende unterstützt wurde die „Aktion Deutschland hilft“, ein Bündnis deutscher Hilfsorganisationen, das Nothilfe leistet und die Betroffenen mit Lebensmitteln, Notunterkünften und medizinischer Hilfe versorgt.

Darüber hinaus unterstützt Villeroy & Boch die von der Katastrophe heimgesuchten Haushalte und Einrichtungen wie Kitas und Gemeindehäuser mit Sachspenden. Hierfür stellt der Unternehmensbereich Dining & Lifestyle Haushaltswaren wie Geschirr, Besteck und Gläser zur Verfügung.

Da es jetzt auch konkret um den Wiederaufbau der beschädigten Gebäude geht, hat der Unternehmensbereich Bad und Wellness eine Hilfsaktion für die Sanierung von Bädern initiiert: Für Privathaushalte und öffentliche Einrichtungen stehen 275 Bad-Sets, bestehend aus einem spülrandlosen Wand-WC und einem Waschtisch, kostenfrei bereit. Thimo Franke, Vertriebsleiter Handwerk und Projekt bei Villeroy & Boch, erklärt: „Wir möchten den vom Hochwasser betroffenen Menschen ganz konkret bei der Badrenovierung helfen und bieten ihnen dafür jeweils ein kostenloses Keramik-Bad-Set an. Installateure können sich an die jeweiligen regionalen Außendienstmitarbeitenden von Villeroy & Boch wenden, um die Produkte abzurufen“.