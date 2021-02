Das Leitmotiv der Villeroy & Boch Global Academy bringt es auf den Punkt: „Mehr Wissen. Mehr Erfolg.“ Da gerade in schwierigen Zeiten Fort- und Weiterbildung enorm wichtig ist, liefert die Global Academy mit dem neuen Seminarprogramm 2021/2022 online und offline abwechslungsreiche Inhalte und Informationen, die exakt auf die Bedürfnisse von Handel und Handwerk abgestimmt sind.

Die Lern- und Buchungsplattform ViAcademy bietet umfassende, webbasierte Fort- und Weiterbildungstools, die noch weiter ausgebaut wurden: In Live Online Trainings (Webinaren) loggen sich die Teilnehmer:innen auf der Plattform ein, um einen Vortrag bzw. eine Präsentation auf dem Bildschirm zu verfolgen und ggf. per Chat zu kommunizieren. Ein Web Based Training ist ein interaktiver Weiterbildungskurs, bei dem die Teilnehmer:innen selbstorganisiert lernen. Alle Lerninhalte sind jederzeit abrufbar und können unabhängig von Ort und Zeit genutzt werden.

Daneben setzt die Global Academy weiter auf bewährte Präsenzveranstaltungen, von Weiterbildungsreihen mit IHK-Zertifikat über kaufmännische und technische Trainings bis zu individuellen Seminaren, die, sofern die Corona-Situation es erlaubt, stattfinden - selbstverständlich unter strengster Beachtung aller gültigen Hygienemaßnahmen. Das Hygienekonzept von Villeroy & Boch wird ständig entsprechend den neusten Erkenntnissen des Infektionsschutzes optimiert und angepasst, um den Teilnehmer/-innen größtmögliche Sicherheit zu bieten.

Für Planungssicherheit ist ebenfalls gesorgt: Sollten Präsenzveranstaltungen pandemie- bedingt nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt stattfinden können, werden zu vielen Themenfeldern auch Online-Formate angeboten. Außerdem gelten aktuell besondere Rücktrittsmodalitäten - eine Stornierung ist problemlos und flexibel möglich.

Weiterbildung mit IHK-Zertifikat

In Kooperation mit der IHK bietet die Villeroy & Boch Academy die Weiterbildung zum „Ausstellungsverkäufer/-in Bad und Wohnen (IHK)“ und zum „Projektmanager/-in Bad und Wohnen (IHK)“ an. Die Lehrgänge bestehen aus elf bzw. acht zweitägigen Modulen, die über einen Zeitraum von einem Jahr in Mettlach stattfinden. Neben der Förderung von Fachkompetenzen in Sachen Produkte, Planung und Projektmanagement lernen die Teilnehmer/-innen, ihre Persönlichkeitspotentiale zu stärken und ihre Methodenkompetenz in Beratung und hochwertigem Verkauf zu steigern.

Kaufmännische Trainings

Ein Unternehmen, eine Abteilung oder ein Team effektiv zu managen, stellt Unternehmer:innen und Mitarbeiter:innen vor vielfältige und hohe Anforderungen. Die Villeroy & Boch Global Academy hat fünf spezielle kaufmännische Trainings entwickelt, die perfekt auf die Aufgaben zugeschnitten sind, denen Unternehmer:innen, Verkäufer:innen, Planer:innen und Berater:innen im Arbeitsalltag gegenüberstehen:

Coachen & Führen

Vermarktung & Akquise

Beratung und Verkauf

Planung & Umsetzung

Unternehmerisches Denken

Ergänzend und erweiternd zu den Präsenztrainings steht online ein umfangreiches Weiterbildungsangebot aus Schulungsvideos, Webinaren und Live Online Trainings zur Verfügung. Social Media und ein regelmäßiger Newsletter informieren über aktuelle Trends der Branche und verraten Tipps und Tricks für die Praxis.

Technische Trainings

Technisch immer raffiniertere Produkte haben in den letzten Jahren die gewünschte Beratungsqualität sowie das erforderliche Montage- und Wartungs-Know-how in der gesamten Sanitärbranche deutlich erhöht. Villeroy & Boch bietet dem Fachhandwerk, Handelspartner:innen, Planer:innen und Architekt:innen im Rahmen individueller Workshops praxisnahe Einblicke in die Funktionsweisen seiner Produkte. In ein- bis zweistündigen Einzel- oder Gruppentrainings werden je nach Bedarf technik- und/oder verkaufsorientierte Inhalte vermittelt - als Präsenzveranstaltungen oder als Online Trainings.

Speziell für Auszubildende soll im Sommer 2021 wieder das zweitägige Azubi Camp mit dem Abenteurer und Extremsportler Joachim Franz unter dem Motto EXPEDITION ZUKUNFT stattfinden. Produkt-Know-how, Teamfähigkeit und persönliche Weiterentwicklung in Verbindung mit einem tollen Outdoor Erlebnis stehen dabei im Vordergrund.

Individuelle Trainings und Seminare

Zusätzlich zum Schulungsprogramm der Global Academy sind maßgeschneiderte Trainings- und Seminarlösungen vor Ort im Unternehmen, in einem Tagungshotel oder den Räumlichkeiten von Schloss Ziegelberg in Mettlach möglich. Von der gemeinsamen Abstimmung und Bedarfsanalyse über die professionelle Planung und Durchführung der Veranstaltung bis hin zur Nachbereitung und Evaluation werden diese Trainingskonzepte speziell auf den Bedarf jedes einzelnen Betriebs und dessen Mitarbeiter:innen und Kunden:innen zugeschnitten.

Flexibilität, Lernerfolg und Wissenstransfer

Die Kombination aus Präsenzveranstaltungen, Webinaren und Web Based Training ermöglicht ein flexibles, bedarfsgerechtes Lernen - auch zeit- und ortsunabhängig. Dabei garantiert die Verbindung klassischer, praxisorientierter Lernmethoden mit den heute zur

Verfügung stehenden Onlinemedien einen schnellen Wissenstransfer und einen optimalen Lernerfolg.

Ausführliche Informationen zu den Veranstaltungen, Preisen und Buchungsmodalitäten unter: viacademy.villeroy-boch.com/