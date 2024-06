Im Rahmen des 1. Deutschen Schultoilettengipfels wurden am 18. Juni 2024 in Berlin die Gewinner des bundesweiten Wettbewerbs Toiletten machen Schule® gekürt. Die drei Schulen mit den besten Konzepten zur Verbesserung ihrer Schultoiletten und Sanitärhygiene erhalten jeweils Geld und Sachpreise im Wert von über 10.000 EUR.

Villeroy & Boch unterstützt den Wettbewerb bereits zum dritten Mal mit Geld- und Sachspenden. Constantin von Boch war bei der Siegerehrung in Berlin vor Ort und dufte einen der Hauptpreise an das Gymnasium Winsen aus Winsen übergeben.

Insgesamt hatten 135 Schulen mit 76.125 Schüler*innen aus 14 Bundesländern eigene Initiativen zur Verbesserung ihrer Schultoiletten ins Leben gerufen und Wettbewerbsbeiträge eingereicht.

140 Expertinnen und Experten und Akteure aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung folgten der Einladung der German Toilet Organization zum ersten deutschen Schultoilettengipfel und diskutierten im Anschluss an die Siegerehrung darüber, wie strukturelle Probleme gelöst werden können und ein genereller Wandel im Umgang mit den Sanitäranlagen innerhalb der Schulen und in der Bildungspolitik erreicht werden kann.

Die German Toilet Organization e.V. (GTO) ist ein gemeinnütziger Verein, der im Oktober 2005 in Berlin gegründet wurde. Ziele der Arbeit der GTO sind: Schutz der Umwelt und Verbesserung der allgemeinen Gesundheit durch Steigerung des Bewusstseins für saubere und nachhaltige Toiletten- und Abwassersysteme.

Toiletten machen Schule® ist ein bundesweiter Wettbewerb der GTO, in Partnerschaft mit der Bundesschülerkonferenz und dem Bundeselternrat, zur Verbesserung der Toiletten und Waschräume an Schulen in Deutschland. Der 1. Deutsche Schultoilettengipfel sowie der Toiletten machen Schule® Wettbewerb werden von Domestos, Knorr-Bremse Global Care e. V., der TOOLS FOR LIFE Foundation,

Villeroy & Boch sowie der WEPA Stiftung unterstützt.