Pressemeldung

Er ist ein wahrer Alleskönner: Kein anderer Bereich im Bad erfüllt so viele Funktionen wie der Waschplatz. Ein Großteil unserer täglichen Badroutinen spielt sich hier ab, vom morgendlichen Zähneputzen bis hin zum abendlichen Party-Styling. Aber auch Themen wie Licht, Farbe und Ordnung sind am Waschplatz zu verorten. Mit clever organisierten Möbeln, smarten Lichtspiegeln und Keramik in individuellen Formen und Farben wird er nicht nur allen Anforderungen gerecht, er mausert sich auch zu einem echten Lieblingsort.

Wer nutzt ihn - und wenn ja, wie viele?

Bei der Gestaltung des Waschplatzes kommt es auf ein paar zentrale Fragen an: Wie viele Menschen nutzen ihn jeden Tag und was erwarten sie? Eine Kollektion, die beinahe jedem Bedarf gerecht wird, ist Subway 3.0: Kompakte Einzelbecken ab 37 cm eignen sich perfekt für kleinere Single- oder Gästebäder. Der große Doppelwaschtisch wiederum bietet mit 1,30 Metern Länge zwei Personen gleichzeitig Platz und erweist sich als wahres Multitalent im Familienbad. Tiefe Becken und breite Ablageflächen garantieren eine komfortable Nutzung und machen Subway 3.0 besonders funktional. Die passenden Waschtischunterschränke sorgen in zeitlosen Unifarben, sanften Naturtönen, starken Trendfarben und warmen Holzoptiken für Wohnlichkeit und bieten viel Stauraum. Optionale Highlights: eine Schubladeninnenbeleuchtung, die sich beim Öffnen der Auszüge automatisch einschaltet, und eine LED-Bodenbeleuchtung mit Emotion­Funktion für stimmungsvolle Lichteffekte und Orientierung im Dunkeln.

Feine Formen, starke Farben

Wer vor allem Wert auf Individualität legt, ist mit Waschbecken der Kollektionen Artis und Loop & Friends gut beraten. Ausgewählte Farben und Formen machen den Waschplatz zu einem Lieblingsort, der die Persönlichkeit seiner Nutzer perfekt zum Ausdruck bringt. Sei es mit den neuen Artis-Farben Indian Summer, Sage Green, Rust und Bordeaux oder mit coolen Matt-Farben von Loop & Friends: Waschtische in individuellen Farben und Formen lassen den Waschplatz zur Höchstform auflaufen. Dazu passen Unterschränke aus der Kollektion Legato, die mit ihrem optionalen LED- Lichtband gleich ein weiteres Highlight setzen. Für Mutige: Finion ist mit seiner Farbvielfalt der ideale Sparringspartner für Artis und sorgt für überraschende Effekte.

Das richtige Licht für jede Gelegenheit

Komplett wird der Waschplatz mit dem passenden Spiegel. Die Herausforderung: Er soll genauso multifunktional sein wie der Waschplatz selbst und uns beim Fitwerden am Morgen genauso begleiten wie beim Entspannen am Abend. Smarte LED-Lichtspiegel, die stufenlos zwischen verschiedenen Helligkeiten und Lichtfarben changieren, meistern alle Anforderungen perfekt. Die Steuerung von Funktions- bis Stimmungslicht erfolgt über einen integrierten Touch-Sensor oder optional via App oder auf Zuruf.