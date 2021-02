Mit dem neuen, sensorgesteuerten Spülsystem ProActive+ präsentiert Villeroy & Boch die nächste Generation von ViConnect, dem bewährten Installationssystem aus Vorwand­elementen und Betätigungsplatten Made in Germany. Durch intelligente Spülfunktionen setzt ViConnect ProActive+ neue Maßstäbe in Sachen Hygiene und Wirtschaftlichkeit.



Das Spülsystem kann nicht nur berührungslos durch eine einfache Handbewegung in der Nähe des Sensors ausgelöst werden, es spült auch selbstständig, wenn der Nutzer es ver­gisst oder die Spülung nicht auslösen kann. Das trägt doppelt zu mehr Hygiene bei: Die Betätigungsplatte muss vom Nutzer nicht mehr direkt angefasst werden, um eine Spülung auszulösen Wird eine Toilette selten genutzt - etwa bei Leerstand, Reisen oder falls der Nutzer die Spülung vergisst - sorgt ein Timer für eine automatische, regelmäßige Spü­lung und verhindert so effektiv eine Bakterienbildung. Laut EN 806-5 ist eine Spülung einmal wöchentlich Pflicht.

Die automatische Spülmengenerkennung sorgt außerdem für mehr Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Wird das WC im Stehen genutzt, spült das WC, sobald der Nutzer sich entfernt, mit einer kleinen Wassermenge. Wird das WC im Sitzen genutzt, entscheidet die Nutzungsdauer. So wird effektiv vermieden, dass fälschlicherweise eine zu hohe Spülmenge gewählt und damit mehr Wasser als notwendig genutzt wird.

Damit ist ProActive+ ideal für Anwendungen in hygienisch sensiblen Bereichen, wie z.B. Kliniken und Pflegeeinrichtungen, öffentlichen und halböffentlichen Toilettenanlagen, Hotels und Restaurants, Büro- und Verwaltungsgebäude oder Schulen und Kindertages­stätten. Und auch im privaten Haushalt ist das berührungslose Spülsystem sinnvoll, ins­besondere für Personen mit körperlichen Beeinträchtigungen, ältere Menschen und kleine Kinder. Alle relevanten Einstellungen, wie die Anpassung der Hauptspülmenge, die Ak­tivierung einer Vorspülung und Hygienespülung oder die Anpassung der Zeitintervalle lassen sich bequem per App vornehmen. Daneben können über diesen Weg auch die Farbe, Intensität und Dauer der Beleuchtung angepasst werden. Bei Stromausfall, oder wenn Nutzer gelernte Bedienvorgänge anwenden möchten, kann auch eine Taste rein me­chanisch genutzt und manuell betätigt werden.

Die Betätigungsplatten von ViConnect ProActive+ sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich: in der Variante 200M aus Edelstahl und als 200G in weiß hinterlegtem Glas.