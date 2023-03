Die Ruhe, die Frische, die Klarheit – nichts macht den Kopf so frei wie ein Morgenspaziergang im Wald. Dieses Gefühl hat das Designer-Duo kaschkasch für Villeroy & Boch in eine neue Badkollektion übersetzt. Antao spielt mit der perfekt unperfekten Form des Tautropfens und entwickelt daraus eine ganzheitliche Kollektion, bei der sich Formen, Farben und Materialien zu einem harmonischen Ganzen fügen. Für ein Gefühl der Ruhe und Ausgeglichenheit, von dem wir den ganzen Tag zehren können.



Die Perfektion des Unperfekten

Die Suche nach einer perfekten Form, die aber nicht perfektionistisch wirkt, sondern natürlich – das war der Anfang von Antao. Der Tautropfen, der schließlich für die Kollektion Pate stand, ist das Bindeglied, das alle Elemente eint: Von der Keramik über die Badewanne bis hin zu Möbeln, Spiegeln und Armaturen. Am deutlichsten zu erkennen ist seine Form bei den Aufsatzwaschtischen: organisch mit einer leichten Asymmetrie, dabei völlig harmonisch und ausgewogen. Zusätzlich zu den Aufsatzwaschtischen in drei verschiedenen Größen von 40 bis 65 cm gibt es Antao auch als Schrankwaschtisch von 80 bis 120 cm – mit einem weich fließenden Übergang von der Ablage zum Becken. Das Besondere: So wie in der Natur kein Tautropfen dem anderen gleicht, wurde auch bei Antao für jede Waschtischgröße eine eigene Form entwickelt. Abgesehen vom charakteristischen Design hat die organische Asymmetrie auch funktionale Aspekte. So eröffnet sie zum Beispiel geräumige Ablageflächen; der perfekte Ort für die passenden Antao Armaturen ergibt sich ebenfalls wie von selbst. Letztere spielen die Idee des Tautropfens mit ihren weichen Konturen und der einzigartigen Formgebung weiter durch und komplettieren die Kollektion mit 11 unterschiedlichen Modellen und den Finishes Chrome, Matt Black und Brushed Nickel.

Stimmige Farben, sphärisches Licht

Inspiriert von der Natur sind auch die Farben: Neben klassischem Weiß in matter oder glänzender Ausführung gibt es die Keramik auch in den aktuellen Mattfarben Pure Black, Almond und im neuen Farbton Morning Green. Es sind sanfte, geerdete Töne, die Ruhe und Entspannung ins Bad bringen. Ergänzt wird die Palette durch naturnahe Möbelfarben wie Stone Grey, Leaf Green oder Midnight Blue. Besonderes Highlight: Der organisch geformte Antao-Lichtspiegel in drei verschiedenen Ausführungen schenkt dem Raum mit seinem atmosphärischen Hintergrundlicht eine ganz besondere Stimmung – via Touch-Sensor oder auf Wunsch mit smarter ZIGBEE-Steuerung.



Alles an seinem Platz

Antao Möbel sind perfekt auf die keramischen Elemente der Kollektion abgestimmt und schaffen es gleichzeitig, eigene Akzente zu setzen. Das gelingt mit hochwertigen, natürlichen Materialien, haptischen Fronten und einer stimmigen Farbauswahl. Neben hochwertigen Lack-Oberflächen in sanft-natürlichen Trendfarben umfasst das Antao-Möbelprogramm Echtholz-Möbel in den Varianten Honey Oak und Warm

Walnut sowie eine edle Natursteinplatte aus echtem Botticino-Marmor. Unterbau und Platte lassen sich frei zusammenstellen – so sind nicht nur monochrome Varianten denkbar, sondern auch spannende Kombinationen wie ein Korpus aus Lack mit einer Platte aus Holz oder Marmor. Die Innenräume der Möbel sind klar strukturiert und lassen sich auf Wunsch mit schönen Einteilungsmodulen aus Eiche organisieren. Optional sorgt eine LED-Auszugsbeleuchtung für beste Übersicht – auch im Dunkeln. Das umfangreiche Möbelsortiment besteht aus verschieden großen Waschtischunterschränken bzw. Konsolen und einer Auswahl an Beimöbeln wie Sideboard, Highboard, Hoch- und Mittelschrank. So lässt sich jeder Raum perfekt strukturieren.



Abtauchen und entspannen

Ein weiteres Highlight von Antao: Die freistehende Badewanne. Kein Ort eignet sich besser, um die Zeit stillstehen zu lassen und neue Kraft zu tanken. Wie von selbst folgt die Wanne dem Leitmotiv der Kollektion: Eine subtile Asymmetrie macht das Designer-Piece zu einem Eye-Catcher, der gleichzeitig allerhöchsten Ansprüchen an Ergonomie und Funktionalität gerecht wird. Gefertigt aus feinstem Quaryl® mit 60 Prozent Quarzsteinanteil ist die Wanne besonders hautsympathisch und speichert die Wärme des Wassers außergewöhnlich lange. Die schmalen Ränder und eine Tiefe von 48 cm maximieren den Innenraum und sorgen für höchsten Badekomfort. Die Antao Badewanne wird vollflächig in den Farben Alpin Weiß, Stone White, Grey und dem neuen Morning Green angeboten. Auch Bicolour-Varianten mit weißem Innenleben und farbiger Schürze sind in 200 RAL-Farben möglich. Zusammen mit der passenden freistehenden Badewannenarmatur mit ihren fließenden Konturen verwandelt die Wanne jedes Bad in eine Oase der Ruhe und Entspannung und sorgt für einen ganz persönlichen Wohlfühlmoment. Mit der Badewannenbefüllung Silent-Flow kann man die Wanne optional mit einem weiteren Komfortfeature upgraden: Das Wasser strömt von unten ster nförmig in die Wanne – so werden die Vorbereitungen für das entspannte Wellness-Bad nicht von einem lästigen Plätschern gestört.



Über kaschkasch

Hier kommt einiges zusammen: Sebastian Schneider und Florian Kallus haben beide sowohl eine Ausbildung als Schreiner, als auch ein Studium im Produktdesign absolviert. In ihrer Arbeit verbinden sich solide handwerkliche Fähigkeiten mit einer innovativen Denkweise. „kaschkasch“ ist eine Zusammensetzung aus den Nachnamen der beiden Gründer und wurde 2011 ins Leben gerufen. Seither arbeitet kaschkasch für zahlreiche internationale Kunden aus den Bereichen Möbel, Licht und Wohnaccessoires. Antao ist ihre erste Badkollektion.