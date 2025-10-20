Mit der neuen Sortimentsstrategie PERFECT MATCH und dem Relaunch der Designlinie derby V3 startet VIGOUR in eine neue Ära. Der Hersteller stärkt damit die Beratung, ver­einfacht die Planung und schafft einen klaren Preisüberblick.

PERFECT MATCH: SORTIMENTSSTRATEGIE MIT SYSTEM UND MEHRWERT

Die neue Sortimentslogik sorgt dafür, dass sofort erkennbar ist, in welcher Preiskategorie sich das jeweilige Produkt befindet. Die Range reicht von V1 bis V5. Darüber hinaus unterteilt VIGOUR seine Produkte in stilprägend und nicht stilprägend. Alle stilprägenden Produkte sind einer Designlinie (one V1, clivia V2, derby V3, white V4, VIGOUR vogue V5) zugeordnet, alle nicht stilprägenden Produkte tragen nur die Bezeichnung V1 bis V5. PERFECT MATCH steht für mehr Effizienz, mehr Planbarkeit und mehr Vertriebspower im Fachhandwerk.

PERFECT MATCH IM DETAIL

Im Zuge der PERFECT MATCH Sortimentsstrategie verleihen neue Möbelfronten dem Bad ein modernes, hochwertiges Aussehen. Stilvolle Farbvarianten wie Salbei, Sand oder Perlgrau eröffnen zusätzliche Gestaltungsspielräume und setzten individuelle Akzente. Ein Highlight ist das Staumraumkonzept VIGOUR TURNITURE: Der clevere Drehmechanismus des Möbels verwandelt auf Fingertipp einen eleganten, geschlossenen Korpus in ein offenes Regal, ohne dass Platz verloren geht oder eine Schwenktür nötig ist. Die Bewegung ist dabei weich, leise und präzise.

VIGOUR DERBY V3: MEISTER SEINER KLASSE

Mit derby V3 präsentiert VIGOUR eine Designlinie, die im mittleren Preissegment modernes Design mit Funktionalität vereint. Die Neuauflage der Designlinie derby V3 steht für klare Linien, hochwertige Materialien, cleveren Komfort - und das zu einem sehr attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

VIGOUR derby V3 überzeugt mit zahlreichen Produkten, die Design, Funktion und Nutzwert perfekt vereinen. Hierzu zählt unter anderem eine neue Range an WCs. Ein Highlight: Das neue Wand-WC lässt sich von einer Person in wenigen Minuten montieren. Das spart Kapazitäten und Zeit im Fachhandwerk.

DERBY V3 KERAMIKEN SIND IMMER MIT

PFLEGETECTPLUS-BESCHICHTUNG VERSEHEN

Ob Waschtische oder WCs: Alle Keramiken der Designlinie sind serienmäßig mit der wider­standsfähigen PflegetectPLUS-Beschichtung ausgestattet - ganz ohne Aufpreis. Sie schützt die Oberfläche dauerhaft, erleichtert die Reinigung und sorgt für langanhaltenden Glanz. derby V3 ist und bleibt Meister seiner Klasse.

Alexander Gelsdorf, Geschäftsführer VIGOUR: „Mit PERFECT MATCH und dem Relaunch unserer Designlinie derby V3 schlagen wir ein neues Kapitel in der Geschichte von VIGOUR auf. Wir schaffen eine klare Übersicht über Preiskategorien und Designs, erleichtern damit das Beratungsgespräch und den Verkauf und geben dem Fachhandwerk eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten an die Hand. Mit PERFECT MATCH unterstreichen wir unseren Weg als ,Fachhandwerksmarke des Jahres‘.“