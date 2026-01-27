Ansprüche an ein Badezimmer sind vielfältig. Die Familie braucht Platz und robuste Produkte, ältere Menschen genießen mit barrierefreien Lösungen ihre Unabhängigkeit und Trendliebhaber suchen das gewisse Extra. Mit derby V3 liefert VIGOUR Antworten auf alle Anforderungen - optisch und funktional. Der im vergangenen Jahr vorgestellte Relaunch der Designlinie zahlt auf die jeweilige Lebenssituation ein. Ein Blick auf ver¬schiedene Beispielbäder.

MASTERBAD

Im Masterbad schafft derby V3 Möglichkeiten für anspruchsvolle Badprojekte. Eine groß­zügige, schwebende Waschplatzlösung bietet ausreichend Kapazität, verschiedene Stau­raumelemente schaffen Platz für Handtücher, Waschlappen und die kleinen Dinge des täglichen Bedarfs. Die bodenebene Dusche und die freistehende Wanne sorgen im Zusam­menspiel für außergewöhnlichen Komfort und optische Exklusivität.

FAMILIENBAD

Im Familienbad stehen praktische Lösungen und Belastbarkeit im Vordergrund. derby V3 bietet großzügige Stauraumlösungen und pflegeleichte Oberflächen.

SILVER-AGER-BAD

Für barrierearme Konzepte umfasst das Sortiment von derby V3 höhenangepasste und unterfahrbare Möbel sowie gut erreichbare Stauraumelemente. Bodengleiche Lösungen sorgen für Komfort in jeder Lebenslage.

GÄSTEBAD

Der Fokus im Gästebad liegt auf einer effizienten Raumnutzung. derby V3 bietet kompakte Möbel, die den verfügbaren Platz sinnvoll nutzen. Waschtische in verschiedenen Größen und verkürzte WCs erleichtern die Planung und Montage.

TRENDBAD

derby V3 bietet alles, was trendorientierte Bäder brauchen. Wandhängende Möbel und eine reduzierte Formensprache zeigen: Hier hat alles seine durchdachte Ordnung. Die offene, bo­dengleiche Dusche lässt den Raum größer wirken und ist leicht zugänglich. Die freistehende Wanne bringt einen luxuriösen Akzent ins Bad.

KOMPAKTBAD

Im Kompaktbad zeigt derby V3 seine Stärke als funktionale Designlinie für begrenzte Raum­verhältnisse. Mit derby V3 lässt sich die vorhandene Fläche klar strukturieren und effizient nutzen. Duschen in verschiedenen Größen ermöglichen eine platzsparende und optimal auf die jeweilige Raumsituation angepasste Planung. Die transparente Duschabtrennung aus Glas lässt den Raum größer wirken, ohne zusätzliche Fläche zu beanspruchen.

ZEITLOSE GESTALTUNG STATT KURZLEBIGER TRENDS

Alexander Gelsdorf, Geschäftsführer VIGOUR: „Mit derby V3 haben wir eine Designlinie weiterentwickelt, die sich konsequent an den Anforderungen des Alltags orientiert. Sie bietet Planern und Fachhandwerkern flexible Lösungen für unterschiedliche Badtypen und verbindet Gestaltung mit funktionalem Mehrwert. Unser Anspruch war es, Design und Praxis so miteinander zu verbinden, dass sie dauerhaft überzeugen.“