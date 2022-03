Pressemeldung

VIGOUR bringt das Dusch-WC in Deutschlands Bäder. Mit dem AQUAWASH aus der Designlinie derby setzt der Hersteller ein Frische-Zeichen Richtung Fachhandwerk und Endkunden: Ein Dusch-WC kann einiges und trotzdem bezahlbar sein.

Das AQUAWASH von VIGOUR ist ab sofort über den Fachgroßhandel lieferbar. Ganz nach dem Motto: „Für Groß und Klein, für Jung und Alt, für Dich und mich!“

Design, Funktionsumfang, Preis - Argumente fanden sich in den vergangenen Jahren einige, um die eher schleppende Verbreitung des Dusch-WCs in Deutschland zu beschreiben. Höchste Zeit also für das All-inclusive-Paket der Fachhandwerksmarke des Jahres 2021 und das VIGOUR-Versprechen: „Sie werden es lieben.“

Das neue Dusch-WC ergänzt nahtlos die beliebte und umfangreiche Designlinie derby und bringt gekonnt die Vorzüge des Softpurismus auf den Punkt. Der Unterschied zum klassischen WC liegt in den inneren Werten: Das derby AQUAWASH Dusch-WC umfasst eine Vielzahl an Funktionen, von der Gesäß- und Lady-Dusche über die einstellbare Wassertemperatur, die innovative Spültechnik PowerFLUSH und die Steuerung mit Design-Fernbedienung bis zum Edelstahl-Duschstab, der sich in fünf verschiedene Stufen und Positionen regulieren lässt. Dieses Gesamtpaket sorgt für ein Plus an Freude im Bad und ein Mehr an Hygiene.

Das derby AQUAWASH im Schnell-Check:

Vielseitig: Optisch im Design des Softpurismus gehalten, vereint die Keramik das Funktionale und Bewährte von WC und Bidet.

Hochwertig: Charaktergebend für das derby AQUAWASH Dusch-WC sind erstklassige Materialien, die schmutzabweisende PflegePlus-Oberfläche und die kraftvolle PowerFLUSH-Spülung.

Eine runde Sache: Mit der neuartigen Rundspültechnik PowerFLUSH gelingt ein deutlich effizienteres und großflächigeres Ausspülen des Innenbeckens. PowerFLUSH senkt den Wasserverbrauch, die Lautstärke des Spülens und den Reinigungsaufwand. Eine Powerdüse in der Keramik erzeugt einen rotierenden Wasserwirbel, sodass kein üblicher Spülrand mehr nötig ist und für die erwähnte Senkung des Wasserverbrauchs sorgt.

Individuell: Mit der Design-Fernbedienung (inkl. Hintergrundbeleuchtung für die sichere Bedienung im Dunkeln) können Nutzer zu jeder Zeit sowie bei jeder Dusche die Temperatur individuell sowie die Strahlstärke regulieren und die Duschstabposition einstellen.

Pflegeleicht: Kalk und versteckter Schmutz haben dank der PflegePlus-Oberfläche und spülrandloser Keramik keine Chance. Damit Kunden viele Jahre Freude mit dem Dusch-WC haben, verfügt das AQUAWASH über eine Entkalkungsautomatik, die sämtliche wasser­führenden Bauteile regelmäßig entkalkt. Als erstes Dusch-WC bietet VIGOUR derby AQUAWASH einen einstellbaren Entkalkungszyklus, abstimmbar auf den Wasserhärtegrad der Region.

Mit dem derby AQUAWASH gibt VIGOUR dem Fachhandwerk starke Verkaufsargumente an die Hand. Auch die Montage spart Zeit und Nerven. Das Dusch-WC lässt sich in weniger als 60 Minuten montieren. Zubehör wie Anschlussset, Schallschutzmatte sowie Zu- und Ablaufgarnitur sind im Lieferumfang enthalten. Die Kartonage dient als Montagehilfe für die „Ein-Person-Montage“. Fachhandwerker finden am Produkt einen QR-Code, der zum Montagevideo führt. Auch Endverbraucher können sich über verschiedene Erklärvideos jederzeit detaillierter über das Dusch-WC informieren.

VIGOUR-Geschäftsführer Alexander Gelsdorf: „Mit dem derby AQUAWASH wollen wir das Dusch-WC für die gesamte Gesellschaft bezahlbar und nutzbar machen. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.100 Euro plus Mehrwertsteuer setzen wir ein starkes Zeichen. In mehr als 260 ELEMENTS-Badausstellungen bundesweit ermöglichen wir das Live-Erlebnis und bieten dem Fachhandwerk die Chance das Dusch-WC für Deutschland erfolgreich zu verkaufen.“