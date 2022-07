Die Dusche boomt. Immer mehr Menschen entscheiden sich bei der Modernisierung ihres Badezimmers für eine Walk-in-Dusche ohne Barrieren. Spätestens wenn die Entscheidung für die passende Fliese und die favorisierte Duschabtrennung gefallen ist, rückt der Blick auf die Handbrausen. Denn sie sorgen dafür, dass das Wasser genau in der richtigen Stärke und dem gewünschten Volumen den Körper verwöhnt. VIGOUR sorgt jetzt mit einem brandaktuellen Produktprogramm für Dusch-Genuss mit neuer Strahlkraft.

Freie Auswahl für volles Dusch-Vergnügen

1, 2 oder 3 - mit VIGOUR hat das Fachhandwerk die Wahl. VIGOUR unterteilt sein Brausen­sortiment in die Kategorien V1, V2 und V3 und deckt damit eine außergewöhnliche Band­breite zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis ab. Seine individual V1 Handbrause hüllt der Hersteller in ein verchromtes Gewand und sorgt damit für einen Hingucker mit verschiedenen Strahlarten. Nutzer stellen bequem mit Hilfe eines praktischen Schiebers die gewünschte Strahlart ein und schon beginnt die individuelle Dusch-Erfrischung.

Auf die Dusche, fertig, los!

Mit dem Regen-Strahl kommen Genussduscher voll auf ihre Kosten. Der an einen sommer­lichen Schauer erinnernde Wasserstrahl verwöhnt den Körper besonders schonend. Für Menschen, die schon am frühen Morgen voller Tatendrang sind, eignet sich der Aktiv-Strahl als verlässlicher Partner. Druckvoll stimuliert er Leib und Seele, weckt Lebenskräfte und verleiht eine herrliche Frische. Massage gefällig? Mit dem Massage-Strahl aktivieren Nutzer ihren Körper und gönnen sich ein entspanntes Wellnessprogramm.

Nur ein „Finger-Tip“

Die drei genannten Strahlarten finden sich auch in der Kategorie V2 wieder - der Massage­Strahl aber pulsiert zusätzlich. Dazu kommt ein weiteres Extra an Komfort. Denn: Mit V2 bietet VIGOUR Duschvergnügen auf den ersten Klick. Die Strahlarten liegen bei dieser designorientierten Duschbrause nur einen „Finger-Tip“ auseinander.

Handbrause V3 für ein außergewöhnliches Duscherlebnis

Aller guten Dinge sind drei: Vom Volumen-Strahl für Duschen im XXL-Format über den ins­besondere bei längeren Haaren wichtigen und kraftvollen Shampoo-Strahl bis zum Punkt­Strahl, mit dem sich das Wasser wie ein beruhigender Schleier auf den Körper legt und für einen Moment vollkommener Ruhe sorgt. Mit der exklusiven V3-Handbrause erwartet die Nutzer ein außergewöhnliches Duscherlebnis. Durch das besondere Design eignet sich die Brause für Links- und Rechtshänder gleichermaßen. Unzählige Mikroauslässe garantieren ein noch sanfteres, voluminöseres und für die Haut sanfteres Strahlbild. Stichwort Bild: Die Duschbrausen der Kategorie V3 bietet VIGOUR auch in eleganter schwarzmatter Ausführung.

VIGOUR-Geschäftsführer Alexander Gelsdorf: „Mit unserem neuen Brausenprogramm geben wir dem Fachhandwerk eine umfassende Bandbreite an Produkten und klare Bezeichnungen der einzelnen Strahlarten für das Beratungsgespräch an die Hand. In jeder einzelnen Kategorie verbinden wir auf besondere Weise Design und Komfort und das zu einem Preis-Leistungs-Verhältnis, das seinesgleichen sucht.“

Unter www.vigour.de/vigour-individual-handbrausen finden sich verschiedene Anwenderfilme für einen Einblick in das neue Brausensortiment.